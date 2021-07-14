（JY編譯）根據自租賃網站 Zumper 的一份新報告顯示，6 月份，貝爾維尤的租客與西雅圖都會區（即西雅圖-塔科馬-貝爾維）的租客相比，所支付的租金最高。

該報告分析了上個月發布的一居室和兩居室公寓的活躍房源數據，以了解西雅圖都會區哪些城市的租金遙遙領先。調查發現，在貝爾維尤一居室公寓每月的平均租金為 2,010 美元，而華盛頓州的一居室公寓的平均價格為 1,400 美元，高出 30%。

雷德蒙德（Redmond）和柯克蘭（Kirkland）的租金水平位居第二和第三名。6 月份雷德蒙德一居室公寓的平均價格為 1,950 美元；柯克蘭的平均價格為 1,850 美元。西雅圖在對比的12個城市中排名第四。據報告，西雅圖的租房者上個月平均為一居室公寓支付了 1,590 美元。

就在數週前，根據 Rent.com 的一份報告，西雅圖的生活成本比全國平均水平高出 56.8%。該報告將住房成本列為驅動該市高生活成本的主要因素。該報告估計，一個人的家庭年收入至少需要達到 82,240 美元，才能輕鬆負擔平均一居室公寓和其他費用，如食品、水電費、交通和醫療保健。交通價格也推高了西雅圖的生活成本。 Rent.com 的報告稱，平均而言，居民支付的交通費比普通人高出 40.8%。

儘管如此， Zumper 的報告稱西雅圖一居室公寓的平均租金同比下降了 11.7%，是一居室公寓平均租金降幅最大的一次。兩居室公寓的平均租金同比跌幅最大的是貝爾維尤，降幅為 14.8%。

報告稱，上個月西雅圖都會區中最能擔得起租金的城市是貝靈厄姆（Bellingham），一居室公寓平均租金為 1,210 美元；埃弗雷特（Everett）排名第二，只比貝靈厄姆多 60 美元。

塔科馬和奧林匹亞（Olympia）的平均一居室公寓房價同比增幅最高，均為 15.3%。 這兩個城市在兩居室公寓的同比價格上漲方面也名列前茅。 奧林匹亞此類公寓的價格上漲了 15.2%，塔科馬也緊隨其後，上漲了 15.1%。

雖然奧林匹亞市的同比增長率很高，但該報告稱，該市的租金價格每月在下降的幅度也大，達2.9%。報告稱，在月度增長率方面，柯克蘭和肯特（Kent）的租金增長率最高，各為 5.1%。