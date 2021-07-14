（JY編譯）美國參議院預算委員會、多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）周二晚間宣布，預算委員會民主黨人已達成一項預算協議，預計在未來十年內將花費 3.5 萬億美元於基礎設施、解決氣候危機和醫療保健。該協議標誌著該黨在推動實現拜登的目標方面邁出了重要一步，即提振受大流行蹂躪的經濟並使美國有相對穩定的經濟增長，還有為老年人擴大醫療保險，包括提供視力、聽力和牙科福利。

但該協議背後的民主黨人可能面臨來自其競爭對手溫和派和進步派的反對，他們將不得不努力將他們的計劃轉化為立法，他們可以推動分歧嚴重的國會就共和黨可能一致反對的問題進行表決。

「我們為這個計劃感到非常自豪，」舒默告訴記者。「我們知道我們還有很長的路要走。為了讓普遍美國人的生活變得更好，我們將完成這項工作。」

這項雄心勃勃的提案反映了拜登多年來在美國進行最具實質性潛在投資的願景，從重建道路到投資於美國人依賴的日常服務，遍及所有領域，有人說這與 1930 年代的新政相當。再加上另一個還在談判中、由兩黨提出價值 1 萬億美元的基礎設施方案，與拜登最初要求的 4 萬億多美元的規模非常接近。

民主黨的目標是在立法者於 8 月休會之前通過眾議院和參議院，因此推動了就預算方案達成協議。該決議僅設定了廣泛的支出和收入參數，將項目的實際資金分配和具體決定，留給以後的立法。儘管如此，批准預算將是民主黨努力制定其接下來資金法案的一大福音。根據協議措詞，民主黨人只需 50 票便可通過向參議院提交的預算決議，即只要民主黨黨團全體支持就能通過，而不是共和黨人阻撓議案要求的 60 票門檻。

另外，週二，一個兩黨參議員小組繼續制定第三項措施，該措施將在道路、供水系統和其他基礎設施項目上花費約 1 萬億美元，這是拜登的另一個優先事項。拜登和 10 名參議員（每黨各 5 名）上個月同意了該妥協措施的大綱，從那以後，兩黨一直在從長計議，討論各項細節。

在討論預算協議時，當被問及是否得到所有 50 名民主黨參議員的支持時，舒默和其他參議員都沒有回應。據《美聯社》，民主黨在眾議院幾乎也沒有不通過的可能，雖然他們有可能會失去不超過三張民主黨黨團票，但並仍然佔上風。

像資深民主黨參議員喬·曼欽（Joe Manchin，西弗吉尼亞州）和凱斯滕·錫內馬（Kyrsten Sinema，亞利桑那州）這樣的溫和派可能仍然要求進一步的修改，如降低該計劃的開支，減少聯邦財政赤字急劇擴大。

兩院的進步派可能會堅持加強計劃或進行其他改動。預算委員會主席、無黨派參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders，佛蒙特州）和其他進步派人士最初推動一項 6 萬億美元的措施，與溫和派存在大分歧。而總統拜登提出的是大約 4.5 萬億美元規模的提議。

民主黨周二的聲明，留下許多關於預算協議的懷題沒有得到解答。其中包括通過對富人和公司增稅及其他收入，能籌集多少資金來支付其成本；具體將在每個項目上花費多少；以及如何縮減或取消拜登的一些提議以獲得通過。

舒默稱，該提案將呼籲「以穩健的方式」為拜登的優先事項預算提供資金。他還表示，也會盡量滿足桑德斯和其他進步派人士的優先事項。

桑德斯指，該協議將結束一個「富人和大企業沒有充分承擔政府項目融資的責任」的時代。他說道︰「那些日子（不公平稅率）已經一去不復返了。富裕的大公司將開始繳納他們應得的稅款，這樣我們才能保護這個國家的工薪家庭。」

幫助制定預算方案、領先溫和派參議員馬克·華納（Mark Warner，弗吉尼亞州）表示，該措施將通過抵消收入全額支付，但未提供細節。拜登提議為這項措施提供資金，對富人和大企業徵收更高的稅，並加強美國國稅局的預算，以便當局可以從「違規者」（逃税者）那裡獲得更多收入。

據一位要求匿名、知情民主黨助手透露，預算協議將包括要求不對小企業以及年收入低於 40 萬美元的個人增稅。

在基礎設施方面，經過數天的爭論後，兩黨參議員在周二晚上會面商討協議時，似乎重回正軌。立法者們稱，儘管商界領袖、社會活動家和一些共和黨參議員反對如何支付費用，但他們的目標是在新的周四截止日期前完成細節。

周二早些時候，當共和黨人表示不太可能像希望的那樣準備好在下週進行投票時，兩黨的基礎設施努力受到了質疑。有退出會議的參議員表示，他們並沒有解決關於如何支付一攬子計劃的問題，而是跳過了這些問題，顯然接受某些擬議的收入來源可能無法通過國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）的正式評估。CBO立法者的是無黨派財政記錄員，向國會提供預算和經濟信息。參議員們一直在爭取同意收入來源為 1 萬億美元的計劃提供資金，其中包括由汽油稅和其他收入流來資助一項 5,790 億美元的實體基礎設施，該開支是屬新增經費。