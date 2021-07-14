（JY編譯）據《路透社》報導，一位美國衛生官員周二（13日）表示，美國正在評估是否需要對已經完全接種的居民施打加強針（booster）來對抗變種新冠病毒。這位官員說，接種第二劑後出現不適的反應率較高，因此需要查看更多數據才能了解加強針會否增加出現嚴重副作用（反應）的風險。

美國疾病控制與預防中心副主任傑伊·巴特勒（Jay Butler）在媒體簡報會上說︰「我們迫切想知道第三劑加強針是否可能與任何更高的不良反應風險有關，尤其是一些更嚴重的副作用，雖然這非常罕見。」

巴特勒稱，美國政府尚未決定是否進行加強注射，但認為老年人和其他嚴重感染高危人群對加強注射的潛在需求更大。

基於有證據表明接種六個月後感染風險更大，以及高傳染性的 Delta 變體正在加速傳播，輝瑞（Pfizer)）和其合作夥伴 BioNTech計劃在幾週內要求美國監管機構批准其新冠疫苗的加強針。

但巴特勒表示，目前他沒有看到任何證據表明在去年 12 月或今年 1 月接種疫苗的美國居民對抗新冠病毒的免疫力有所下降。他補充說，現有的疫苗對 Delta 變種病毒也提供了顯著的保護。Delta 變體先在印度發現，並已成為美國的主要菌株。

FDA警告強生疫苗有引發罕見神經系統疾病的風險但非常低

據《今日美國》報導，有報告顯示，在已接種的 1300 萬劑强生疫苗中，大約有 100 份與強生疫苗有關的吉蘭-巴雷綜合徵（Guillain-Barre syndrome，GBS）的初步報告 ，病例主要是 50 歲以上的男性，注射後 42 天內出現症狀。

因此，週一，美國食品藥品管理局（FDA）更新了強生公司的新冠疫苗的警告標籤，包括在標籤上增加患罕見神經系統疾病風險的警告語。但多名健康專家表示，美國民眾不必過於擔心。他們說，在接種新冠疫苗後發生GBS的機率非常低，該疾病通常與其他疫苗有關。

FDA 在一份聲明中亦指出，這些數據「表明存在關聯」，但還不足以「建立因果關係」。專家敦促美國民眾繼續接種新冠疫苗，包括強生疫苗。

根據疾病預防控制中心（CDC）的說法，GBS 是一種罕見的神經系統疾病，身體的免疫系統會攻擊神經細胞，導致肌肉無力、手腳刺痛，甚至癱瘓。據美國國家神經疾病和中風研究所（National Institute of Neurological Disorders and Stroke，NINDS）稱，其他症狀還包括難以控制眼部肌肉、視力、吞嚥、說話或咀嚼感到困難。患者還可能會出現肢體協調問題和不穩定、心率或血壓異常以及消化或膀胱控制問題。

NINDS 表示，大約 70% 的GBS患者會完全康復。症狀可能會持續數年，但專家指，大多數人在幾個月內就會康復。馬里蘭大學醫學系統附屬內科醫生維韋克·契連博士（Vivek Cherian）表示，GBS 症狀可以擴散到身體的其他部位，比如橫隔肌（diaphragm muscles），所以如果你感到呼吸急促，請務必就醫。