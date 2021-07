(本報訊)圖拉利普度假村賭場(Tulalip Resort Casino)週一(12日)宣布今年秋季起,將在度假村的 Orca 宴會廳舉辦一系列的熱門音樂演唱會,為您帶來無窮的樂趣和留下許多美好的回憶。

Orca 宴會廳可容納 1,200 個座位,全明星陣容包括擁有許多金唱片和白金唱片的 Shaun Cassidy;放克/靈魂樂隊 Commodores;重金屬樂隊 Skid Row 和重搖滾(hard rock)、車庫搖滾(Garage rock)樂隊 Grand Funk Railroad。不同的音樂風格和類型,總有讓您觀看表演的理由。

所有四場音樂會的門票均可通過 Ticketmaster.com 購買。客户亦可在圖拉利普度假村賭場的售票處或 Quil Ceda Creek 賭場「ONE」俱樂部服務台選購節目門票,並不增收服務費。

Shaun Cassidy 的演唱會將於 9 月 25 日(星期六)舉行,門票開始發售日期為 7 月 30 日,票價︰65 美元/ 55 美元。90年代最流行歌手之一、多才多藝的 Shaun 不只從青少年的大眾情人變成了唱片銷量最高男歌手之一,同是也是演員、作家、製片人和釀酒師。在圖拉利普度假村賭場的演出,是 Shaun 「午夜天空的魔力」(The Magic of a Midnight Sky Tour)巡迴​演唱會的其中一站。

Commodores 的演唱會將於10 月 9 日(星期六),門票開始發售日期為 8 月 13 日,票價︰70 美元/ 60 美元。Commodores 這五十多年來一直是音樂界的傳奇和很多人的偶像,樂隊將為觀眾帶來摩城唱片的節奏藍調(R&B)、放克(Funk )和流行音樂融合成的音樂。 Commodores 的專輯銷量超過 7000 萬張,當中 7 首更登上熱門單曲榜首。經典歌曲如「Brick House」和「Three Times a Lady」繼續影響著各個流派的當代和早期的音樂人。

Skid Row 的演唱會將於 10 月 30 日(星期六),門票開始發售日期為 9 月 3 日,票價︰60 美元/50 美元。1986 年,幾名來自新澤西州的青年因為放克和金屬音樂,很有態度的走在一起了。Skid Row 紅極一時,多個金唱片和多白金唱片銷量外,曾有專輯登上《告示牌》(Billboard)銷量排行榜第一,成名作品包括「Youth Gone Wild」、「Piece of Me」等。請您為一場他們描述為「精力旺盛熱情洋溢」的精彩表演作好準備。

Grand Funk Railroad 的演唱會將於 11 月 13 日(星期六),門票開始發售日期為 9 月 17 日,票價︰60 美元/50 美元。從 1970 年代起,Grand Funk Railroad 一直在許多音樂愛好者的歌單上。從最初的車庫搖滾樂隊,到更具節奏藍調及流行搖滾風格,,該樂隊製作了多首熱門歌曲,包括「I’m Your Captain(Closer to Home)」、「We’re An American Band」和「Some Kind of Wonderful」等。

有關圖拉利普度假村賭場的更多信息,請訪問 www.tulalipcasino.com。