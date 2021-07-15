西雅圖周邊有豐富的湖泊，是釣魚的好地方。需要註意的是，14歲及以下的兒童在華盛頓州釣魚不需要釣魚許可證，除非釣鯉魚、小龍蝦、牛蛙、或其他海洋無脊椎動物。任何15歲及以上的人都必須持有休閑釣魚許可證。

此外捕撈貝類的規則有所不同，14歲及以下的青少年捕撈大比目魚、鮭魚、硬頭魚、鱘魚或蟹類的話，則必須持有捕撈記錄卡以跟蹤和報告捕撈量。

如需購買上述license，可前往了解和購買：

https://wdfw.wa.gov/licenses/fishing/types-fees

大家可選擇不同的類別的許可證，比如saltwater/freshwater垂釣許可、單日/多日垂釣許可，貝類/海藻類許可等。

华州鳟鱼垂钓比赛

地點：華州境內所有參與Washington State Trout Fishing Derby的湖泊

从现在起到2021年10月31日，华盛顿州内的100多个湖泊都可以钓鱼，这些湖泊被投入了可以捕获的标记鱼（tagged fish，是跟踪了解鱼生活习性的一种调查手段）。

King County有以下這些湖泊：

Cottage Lake，Echo Lake，Green Lake，Lake Margaret，Langlois Lake，North Lake，Pine Lake，Steel Lake，Wilderness Lake

Snohomish則包括這些：

Ballinger Lake，Bosworth Lake，Lake Ki，Martha Alderwood Manor，Riley Lake，Silver Lake (Snohomish County)，Storm Lake

所有湖泊列表可見：

https://wdfw.wa.gov/fishing/contests/trout-derby/lakes

不論你是不是垂釣高手，都可以拿上釣竿，如果能釣上一條帶標簽的鱒魚（trout），在網站登記tag上的號碼，就可以申請領獎！

15岁及以上的成人和青少年需要有效的钓鱼许可证才能参加（本周末，2021年6月12日至13日除外）；14岁及以下的儿童免费参加（无需钓鱼许可）。

Gold Creek Trout Farm，Woodinville

注意，在此垂钓任何时候都不需要license。这个当地的渔场提供设备租赁，也可以自带钓竿等，钓上的鱼可以食用。

要求必须戴口罩，无需预约，但出发前请确认营业时间，详情请见：

http://www.goldcreektroutfarm.com/Calendar.htm

目前周末開放，從上午10點到下午4點。

Pine Lake，Sammamish

位于Pine Lake Park内。在这里，你很有可能可以钓到新放养的虹鳟鱼，黑鲈、黄鲈鱼和驼背太阳鱼，夏季是钓到上述鱼类的绝佳时机。

另外這個公園內還有野餐區域，以及各種游樂設施，包括籃球場、棒球場、滑滑梯等。

Green Lake Park，Seattle

Green Lake可以常年垂釣。大家可以在公園內釣到鱒魚、鯉魚、鯰魚，以及其他有鰭的魚類。

釣魚碼頭位於Green Lake的南岸、東岸和東北岸，另外只要不是乘坐電動船只，大家也可以從岸邊下水。

Mill Pond, Auburn

此處僅限青少年（15歲及以下）在此垂釣。與其他地點有所不同的是，這里可以直接在池塘邊垂釣，而不只是待在船塢或者碼頭邊釣魚，所以也可以提前帶上雨靴。

此外附近還有一個不需牽繩的狗狗公園Roegner park Off-leash park。

Old Fishing Hole Pond, Kent

另一个仅限青少年钓鱼的地方，禁止成人在此垂钓。

孩子们可以尽情沉浸在垂钓的乐趣之中，还能欣赏到包括美丽雪松在内的自然风景，和艺术家大卫·博克斯利 (David Boxley) 创作的和鲑鱼图腾柱。

Mount Baker Park, Seattle

孩子们可以在华盛顿湖岸边钓鱼。这里也有给小朋友玩的娱乐设施，大家也可以在此徒步或是骑自行车。

Seacrest Park, West Seattle

該位於西西雅圖海濱，就在Water Taxi碼頭邊，可以在此欣賞到西雅圖的最佳景觀。

當然這里也是釣魚的好地方，附近還有一個boathouse。娛樂休閑之後，也可以在附近的餐館Marination Ma Kai品嘗刨冰和美味漢堡等。

Jim’s U-Fish, Spanaway

距西雅圖市中心約一小時車程的Old Debbie’s Farm有各種毛茸茸的小動物，包括並不限於小馬駒、小袋鼠、羊駝、山羊等。

養有虹鱒魚淡水池塘可供垂釣，含誘餌的釣竿租借費用為$3，每釣一條魚收取$6（不得放回池塘），任何時候都不需fishing license。

Belvoir Place, Seattle

位於華大附近、華盛頓湖Union Bay的一個小碼頭。這里小而安靜，綠草如茵，是初學垂釣的理想場所。

3659 42nd Ave. NE, Seattle, WA 98105

Angle Lake Park，SeaTac

Angle Lake Park是個非常受歡迎的公園，每天早上8點到黃昏。

請註意，當救生員值班時不能釣魚。而在溫暖的時節這里也是一個有趣的戶外游泳場所。

Fishing for an Experience，各地

Fishing for an Experience是一項主要面向兒童釣魚的導覽服務，旨在為居住在Seattle、Bellevue、Issaquah、Sammamish和Redmond的兒童及其家長提供優質的家庭釣魚活動。他們幾乎可以保證你會帶著一條魚回家，捕獲率為 99%。

网址：http://www.fishingforanexperience.com/index.htm