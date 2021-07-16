🏙️Welcome Back Seattle

西雅圖正在恢複以前的活力！城市正在歡迎大家回到市中心參加免費活動。從這周開始，將會有一些列“複蘇”活動在西雅圖的不同地點舉行，詳情可以參考下圖：

本周末是中國城站！Chinatown的慶喜公園（Hing Hay Park）將舉辦一系列本地美食和文化慶典！活動將包括武術表演、舞獅和各種文化表演等。而周六的活動，明星主持人吳大維也將來到現場參加活動哦！

時間：7月17日星期六和7月18日星期日

上午11點至下午7點 地點：慶喜公園（Hing Hay Park）423 Maynard Ave S, Seattle

🍲預售：James Beard西雅圖站活動

自疫情以來，James Beard基金會將首次在線下舉辦活動，門票現已開始銷售。8月15日，獲得過James Beard最佳廚師的韓裔主廚Rachel Yang會在Revel制作一份three-course menu，包括美味的珍寶蟹kinilaw、平鐵牛扒、珍珠奶茶版本的特雷斯蛋糕等。還將有一系列威士忌、葡萄酒搭配和免費小袋子。

活動地點：Revel

詳情及購票：https://www.squadup.com/events/taste-america-seattle-1

🎨MONET AT ÉTRETAT

莫奈在諾曼底邨莊埃特勒塔 (Étretat) 創作的海濱風景畫映射了他藝術家生活中特別沮喪的時期，當時他在個人生活和作品商品化中掙紮。目前西雅圖藝術館的展覽，以他在1885年於Étretat繪制的一副漁船為C位展覽作品，另外還將包括其他10幅他的作品，還與他同時期在同一地點創作的畫家畫作。其中，莫奈的《The Cliff》和《Porte d’Amont》，《The Morning Effect》，將印象派推向了一種極致的抽象美。

地點：Seattle Art Museum

門票：$29

展覽時間：7月1日-10月17日

🎪韓國文化美食體驗日 WaBaBa

來Waterfront享受韓國美食、文化、K-Pop、跆拳道、美容化妝產品、科技產品和其他“特產”的節日！韓美商會將在美麗的62號碼頭舉辦有趣的集市，讓西雅圖的人們體驗韓國風情。大家可以在本周末吹吹海風，體驗新品，嘗嘗美食，觀看精彩表演，還能免費領取小樣哦。

活動時間：7月17日11am-6pm

地點：1951 Alaskan Way, Seattle, WA 98101, United States

🥳Kla Ha Ya Days

Kla Ha Ya Days是為了慶祝斯諾霍米什郡的美麗景色和社區的創辦, 已有超100多年的历史。節日的所有收益將直接用於Snohomish社區的建設。節日活動豐富，包括嘉年華、車展、游行、音樂會、啤酒花園和市場等。

更多信息請搜索：Kla Ha Ya Days – Summertime Fun

活動時間：7月14日 – 7月18日

🎡King County Fair

金縣嘉年華回歸！在疫情緩和後，另一個夏季傳統活動正在回歸。金縣嘉年華本周末將返回Enumclaw博覽中心！盡管華盛頓州已經恢複開放，但展會組織者仍希望保持謹慎，您會看到更多的洗手台，參與者最好能保持一定距離。

好消息是，幾乎所有大家最愛的項目都回來了！今年我們總算可以盡情享受為期四天的本地美食、游樂設施、動物表演等。活動在本周四至周日舉行，而這也正好是密西西州州以西历史最悠久的盛會。

時間：7月15-18日

地點：Enumclaw Expo Center, 45224 284th Ave SE, Enumclaw, WA

門票：成人$10，兒童$5，長者$5

🎸Whidbey Island 吉他節

Whidbey Island 吉他節靈感來自One Moon Studio, 由多樂器演奏家/作曲家安德烈·費里安特創辦，今年的音樂節將首次在Whidbey Island 藝術中心舉行！與 WICA 合作，為期三天的活動慶祝吉他及其他樂器🪕的優美樂聲，由西北地區一些最有才華的音樂家呈現。

活動時間：7月23, 24, 25日

地址：Whidbey Island Center for the Arts Langley