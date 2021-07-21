（JY編譯）在西雅圖沿 I-90 行駛的多輛車輛遭到碎片和石塊投擲惡性事件後，市政府宣布，公路附近的無家可歸者營地被視為對大眾帶來「安全隱患」，所以將於 22 日拆除。

華盛頓州交通部（WSDOT）的一份聲明中寫道︰「鄰近 I-90 和 I-15 幾個營地的附近路段投擲石塊砸車事件頻發，對公眾安全構成威脅，對此我們非常重視，必須立即解決。」

交通部在與華州巡邏隊（WSP）一起調查現場後，確定位於南大街23號的 Benvenuto Viewpoint 公園內的營地和另一個毗鄰西行 I-90 出口匝道到雷尼爾大道（Rainier Avenue）的營地「必須拆除」。這次的清拆計劃需要「迅速採取行動」，因此沒有給予 72 小時的通知期限。

西雅圖市將協助清除營地雜物、為居住在營地的無家可歸者提供外展服務，並提供個人物品的存放服務。一旦營地被移除後，華州政府將修繕該些區域，以阻止任何人再非法佔用它。

西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）的辦公室週二發表了以下聲明：「西雅圖市正在與 WSDOT 合作，立即解決 1-90 沿線多個營地的緊急和嚴重的公共安全問題。雖然營地位於 WSDOT 的土地上，但西雅圖公園與休閒局（Seattle Parks and Recreation）多年來一直與 WSDOT 合作，通過一項聯合協議來維護該地區。我們正在共同努力，利用城市授權的機構和市政府工作人員，一起為居住在營地的人

解決搬遷及儲存問題，費用將由 WSDOT 負責。在過去的立法會議上，市長杜肯州長英斯利爭取在全州範圍內增加至少 4 億美元的撥款，以解決無家可歸問題。這樣 WSDOT 和西雅圖市就可以擁有適當的資源，來解決成千上萬人露宿在 WSDOT 土地私產、城市公園和人行道上的問題。」

週二下午 4 點前，也是公佈清理該地區計劃前，又發生了一起投擲石塊/碎片事件。根據州警蔡斯·範·克利夫（Chase Van Cleave），共有 7 輛汽車在雷尼爾大道附近 I-90 州際公路西行方向，突然侵襲。兩名司機立即追趕嫌疑人。在其中一名受害司機指出嫌疑人的逃跑方向後，州警最終成功拘捕一名 41 歲男嫌疑人。

截至週二下午，單在今年，金縣已發生了208起類似事件。目前已有 5 人被逮捕。州巡邏隊正在投入額外資源來解決這個問題並與其他機構合作。