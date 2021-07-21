（JY編譯）根據疾病控制和預防中心（CDC）國家衛生統計中心週三（21日）發布的新數據，去年新冠疫情的出現，使美國人的平均預期壽命下降了約 18 個月。2020 年美國人的人均預期壽命為 77.3 歲，低於 2019 年的 78.8 歲，也是自二戰以來最大的年度下降。其中，西班牙裔美國人去年的預期壽命降幅最大，其次是非裔美國人。

報告寫道：「2019 年至 2020 年期間預期壽命的下降主要歸因於新冠大流行造成的死亡。」根據CDC的數據，截至目前，已有超過 609,000 名美國人在大流行中死亡，其中約有 375,000 人在去年死亡。

CDC在 4 月份的臨時死亡率報告中稱，新冠是去年第三大死亡原因，「非西班牙裔非裔和非西班牙裔美洲印第安人或阿拉斯加原住民的總體死亡率最高。」去年美國總死亡人數超過 330 萬，遠遠超過美國歷史上的任何一年，其中新冠佔這些死亡的大約11%。

與此同時，全美各地的官員權衡是否有需要恢復一些更嚴格的措施來遏制病毒，包括普遍佩戴口罩和疫苗工作要求。加州洛杉磯縣最近恢復了室內戴口罩的指導。

據數據，美國男性預期壽命為 74.5 歲，比 2019 年下降了 1.8 歲；而美國女性預期壽命為 80.2 歲，比 2019 年下降了 1.2 歲。兩性之間的預期壽命差異從 2019 年的 5.1 歲增加到 2020 年的 5.7 歲。

該報告稱，西班牙裔美國人的預期壽命通常比非西班牙裔非裔或白人更長，但西班牙裔美國人的預期壽命去年下降的幅度超過任何其他族裔。2020年，西班牙裔的預期壽命從 2019 年的 81.8 歲下降到 2020 年的 78.8 歲，下降比幅達 3 歲，西班牙裔男性更下降了 3.7 歲。

報告稱：「西班牙裔人口預期壽命下降的 90% 原因是新冠疫情造成。」報導指，白人和西班牙裔人口之間預期壽命差距的縮小「是一個鮮明指標，表明在大流行之前，該族裔的健康狀況和死亡率正在惡化。去年的社會經濟狀況和多個因素加速了這一結果。」

報告的主要作者伊麗莎白·阿里亞斯（Elizabeth Arias）在接受采訪時說︰「他們被感染的風險更大，在服務行業工作的人無法遠程辦公。」在大流行封鎖期間從事必要工種的勞動人口大部分為西班牙裔和非裔美國人，他們比可以在家完成工作任務的員工更容易感染病毒。這些群體受到感染，這與他們的社會地位有很大關係。此外，缺乏高質量的醫療服務、生活條件較差、低收入人群比例較高等也影響到人均預期壽命。

因此，美國非裔預期壽命下降幅度居第二位，從 2019 年的 74.7 歲下降到 2020 年的 71.8 歲，下降了 2.9 歲，為 2000 年以來的最低水平。報告稱，非裔人口預期壽命下降，有 59% 由新冠疫情造成。

在美國白人中，預期壽命從 2020 年的 78.8 歲降至 2020 年的 77.6 歲，下降了 1.2 歲，為2002年以來的最低水平。去年白人預期壽命下降，有68%由新冠疫情造成。

報告還稱，美國非裔的預期壽命一直落後於白人，但上一次非裔和白人之間的預期壽命差距如此之大還是在 1999 年。

去年，各類事故或意外傷害相關因素死亡的人數上升，也造成預期壽命下降的原因之一。藥物過量致死人數在大流行期間至 9.3 萬人，比2019年增加近 30%，創歷史新高，約佔去年意外傷害的三分之一。其他導致 2020 年預期壽命下降的因素包括兇殺，佔下降原因的 3%；以及糖尿病和慢性肝病，分別佔 2.5% 和 2.3%。

預期壽命是某一年出生的嬰兒平均壽命的估計數，它是一個國家健康狀況的重要統計快照。幾十年來，美國的預期壽命一直在上升。但這一趨勢在 2015年 停滯了數年，直到 2019 年達到 78.8 歲。專家認為，疫情結束後，人均預期壽命在未來會出現反彈，但「可能需要很多年」才能回到疫情前水平。