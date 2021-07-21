（JY編譯）美國人所欠的醫療債務幾乎是之前已知的兩倍，而且所欠的金額越來越集中在不參與《平價醫療法案》（Affordable Care Act）的「聯邦醫療補助」（Medicaid，亦稱白卡）擴展計劃的州。

週二（20日），在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上發表了一項通過最近一年（ 2018 年）可用數據的分析，發現討債公司持有 1,400 億美元的未付醫療費用。與較早的一項研究 2016 年的債務調查估計，美國人持有 810 億元的醫療債務，升幅超過 42% 。

這篇新論文更全面地研究了哪些患者拖欠了大量醫療費用，以及哪些患者有銀行卡或銀行賬戶。使用信用評級公司 TransUnion 的所有信用評分報告中的 10%，該論文發現大約有 18% 美國人持有醫療債務正在被催收。

研究人員發現，在 2009 年至 2018 年期間，未支付的醫療賬單成為了美國人欠討債公司的最大債務。

斯坦福大學健康經濟學家、該論文的主要作者尼爾·馬霍尼（Neale Mahoney）說︰「如果你想到美國人接到收債員的電話、信件和上門追討，那往往是因為美國昂貴的醫療保健系統。」

1,400 億美元的債務並不包括所有欠醫療保健提供者的所有醫療費用，因為它僅衡量已賣給討債公司的債務。研究指，越來越多的醫療機構向患者提起訴訟以收取債務，這可能會導致授權費用或工資扣發等，不包括在催收債務中。還有患者用信用卡支付的醫療費用或長期付款計劃也沒有包括在內。新的估計與舊的、較小的估計之間的一些差異，可能會反映了不同信用評級公司對債務進行分類的區別。

擴大「聯邦醫療補助」制度的有效成績對該論文的作者來說並不感到的震撼。之前就有分析報告證明了「聯邦醫療補助」能如何減少醫療債務。在那些參與「聯邦醫療補助」擴大（Medicaid Expansion）的州，大多數低收入的成年人可以不用支付保費就能獲得醫療保險，並且每次去看病時只需要付很少的共付額（Co-Payment）。從機制上來說，「聯邦醫療補助」傾向於消除以巨額欠款告終的醫療費用。

馬霍尼提到，他震驚地看到，不同的州的選擇似乎引發了醫療債務不平等的擴大。那些拒絕擴展「聯邦醫療補助」的州，尤其是在南部，在奧巴馬醫改法案之前就開始有更多的醫療債務，而且由於其他州擴大了醫療補助，鴻溝只有越來越大。2018 年，居住在沒有擴大醫療補助計劃的州的美國人，所欠的中位數比參與該系統的州的人高出 375 美元，比法案頒布前一年存在的差距提高了大約 30%。

麻省理工學院經濟學教授艾米·芬克爾斯坦（Amy Finkelstein）是一項具有影響力研究的合著者，該研究證實了「聯邦醫療補助」如何改善了美國人的經濟狀況。她研究了俄勒岡州用抽籤的形式隨機向一部分低收入成年人提供醫療補助的情況。研究發現，對於獲得白卡的人而言，其財務狀況的衡量標準有了實質性的改善。研究還發現，這些人的心理健康狀況也得到了改善；改善幅度之大，僅憑新的醫學療法是無法定義。

芬克爾斯坦教授提到，這篇全新的論文提醒人們，醫療保險通常可以作為「抵禦」財政逆境的強大緩衝。她說︰「醫療補助真有點取名不當，因為它不僅僅是為了確保你的健康。實際上它能在你健康狀況不佳時，為你提供經濟保護。」

醫療債務與其他形式的消費者債務無法形成對比，因為人們通常無法選擇是否能承擔它。而一個較拮据的人可能會選擇購買一輛比其較富有的鄰居更便宜的汽車，但是當其心臟病發並希望進行外科手術時，那人將收到與鄰居一樣「巨額」的醫療賬單。

這篇新論文發現，在較貧窮的社區，欠下的醫療費用更多。在研究人員研究的最低收入郵政編碼中，個人欠款的中位數為 677 美元。收入最高的郵政編碼內的人欠債的中位數為 126 美元。這些數字代表整體民眾，而不僅僅是債務持有人。

先前的一項分析顯示，許多有醫療債務的人還有其他類型的債務，更將該些債務視為優先償還事項。因為不支付公用事業費用可能會導致停水停電、不支付汽車貸款可能會導致汽車被收回；因此，欠下醫療債務的人很大程度上寧願損害信用評分也不願償還醫療債務。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員兼研究美國醫療債務論文的合著者本尼迪克·伊波利托（Benedic Ippolito）說︰「收債公司收回這些債務的可能性非常低。如果你不得不在保持有電可用、支付抵押貸款和支付一些你永遠不會再見到的醫生之間做出選擇，我想我們很多人都會做出同樣的決定。」

國會中的民主黨人最近對居住在不參與醫療補助擴展的 12 個州中，為成千上萬名低收入美國人提供醫療保障表現出強烈的興趣。

民主黨在上週達成的 3.5 萬億美元一攬子協議中包含了這一想法。儘管如此，立法者仍在討論適當的覆蓋範圍以填補保險缺口；例如，如果他們需要向未投保人提供補貼以購買私人保險，或與希望擴展醫療補助計劃的城市合作時，應該如何支付。

最新的提案來自喬治亞州參議員拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）和喬恩·奧索夫（Jon Ossoff‘），以及威斯康星州參議員塔米·鮑德溫（Tammy Baldwin），他們代表的是沒有擴大醫療補助的州。上週，他們提出了允許聯邦當局在拒絕擴大醫療補助的州採取行動，讓更多人受到醫療保障。

其他人則認為有必要進行更大的變革。在去年民主黨的總統競選活動中，佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）提議「單一付款人」醫保，即由聯邦政府承保所有醫療保健服務付費，完全消除醫療債務。

一些立法者還提出了規模較小的方法來減輕醫療債務帶來的痛苦。如康涅狄格州參議員克里斯·墨菲(Chris Murphy）提出了一個方案，要求醫院公開報告他們如何收取債務，並限制患者可能欠的利息。該法規還將要求醫院在可能轉給討債公司前，需與患者就醫療債務進行明確的溝通。

墨菲在最近的一次採訪中說：「我理解醫院面臨著從患者身上收取費用的壓力，但我認為他們應該避免採取最激進的收債手段。」