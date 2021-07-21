（本報訊）第三代華裔美國人梁文輝（David Leong）於今年創立的西雅圖華裔商會（Seattle Chinese-American Chamber of Commerce），旨意解決西雅圖唐人街國際區安全問題和振興這座城市的歷史。

Master David Leong Dragon & Lion Group. JY@Seattle Chinese Times

過去一年半裡，新冠疫情及反亞裔情緒，不止為唐人街帶來經濟衝擊，同時也經歷了歧視、仇恨和暴力。為了激勵及重振唐人街的經濟活力，該商會與西雅圖市政府在剛過去的週末（17 日和 18 日），為了慶祝西雅圖市的接種率已達70%，以及新冠病毒相關的限制措施的取消，攜手在慶喜公園舉行了一連兩日、名為「歡迎回歸慶典週」（Welcome Back Weeks）的活動。

Master David Leong Dragon & Lion Group JY@Seattle Chinese Times

活動由梁文輝龍獅團的表演展開序幕，其他精彩活動包括武術表演、文化表演、舞獅及本地音樂家表演等，吸引了大批市民前來一家大小參與。

Berimbau_JY@Seattle Chinese Times

Seattle Chinese Girls Drill Team_JY@Seattle Chinese Times_resize

當天還設立了接種疫苗站點，有不少市民即場接種。更有市民表示，是次活動意義重大，這一切說明唐人街又回來了。西雅圖藝術與文化辦公室的珍妮·庫（Jenny Ku）表示，非常高興能與市民分享喜悅，與同事們一起參與慶祝。

David Leong and David Wu

作為梁文輝的好友、美籍華人演員吳大維（David Wu）當天也出席了活動。他說︰「請支持唐人街，盡力幫助社區。」

SDP JY@Seattle Chinese Times

梁文輝表示，活動的成功，當然少不了社區各界的支持。當天出席支持的社團有中華會館、耆德會、中華商會、樂藝社、台山同鄉會、合勝堂總支堂、協勝公會、余風堂、李氏公堂、伍胥山公所、萃勝工商、昭倫公所等。