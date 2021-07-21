（JY編譯）美國 6 月份新屋開工數增長超過預期，但另一邊廂，由於昂貴的木材以及勞動力和土地短缺，繼續阻礙建築商充分利用強勁的住房需求的能力，房屋建設步伐大幅趨緩。

美國商務部周二公佈的數據顯示，6月新屋開工量較5月增長 6.3%，經季節性因素調整後年率為 164.3 萬套。路透社對經濟學家進行的一項調查原本預計為159 萬套。6月份住宅興建許可證下降5.1%至159.8萬套。

雖然上個月有所增加，但仍低於 3 月份的 172.5 萬套；3 月份是自 2006 年 6 月以來的最高水平。而 5 月份的數據從先前報告的 157.2 萬套下調至 154.6 萬套。

根據最新的生產者物價指數（PPI），儘管木材期貨價格從 5 月初的歷史高位下跌了近 70%，但 6 月份軟木價同比上漲了 125.3%。

Fastmarkets 的高級經濟學家達斯汀·賈爾伯特（Dustin Jalbert）說︰「雖然許多最終用戶對看到木材價格越來越接近歷史標準感到欣慰，但買家仍應有心理準備，隨著美加西部野火季的肆虐、不列顛哥倫比亞省內陸原木價格飆升，以及今年晚些時候美國可能會對加拿大生產商加徵關稅等因素，市場波動性會加劇。」

在新冠疫情期間，由於在家工作及上課模式需要寬敞的住宿空間，引發更多人從城市遷移到郊區和其他密度較低地區，再加上低房貸利率，推動了住房需求。但隨著接種疫苗規模越來越大，愈來愈多企業已宣布大部分員工將重返市中心的辦公室，因此，需求似乎正在逐漸消退。

北卡羅來納州夏洛特富國銀行高級經濟學家薩姆·布拉德（Sam Bullard）表示︰「我們預計下半年房屋銷售和新房建設將出現溫和反彈。需求不是問題，但是由於庫存異常減少，迫使房價飆升，而且在可預見的未來將繼續成為該行業的不利因素，因此負擔能力存在問題。」根據密歇根大學7月份的數據，有創紀錄的 71% 消費者表示，價格上漲是購買條件惡化的一個原因。另外，二手房供應量接近歷史最低水平，導致房價中位數出現兩位數漲幅。

週一（19日），美國房屋建築商協會（NAHB）的一項調查顯示，7 月份獨棟房屋建築商（single-family homebuilders）的信心指數跌至 11 個月以來的最低點。NAHB 指出，「建築商需繼續應對不斷上漲的建築材料價格和供應短缺，尤其是定向刨花板的價格，其價格比 2020 年 1 月的時候飆升了 500% 以上。」

房屋建築商和其他利益相關團體上週五晤見了白宮官員，包括商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）和住房與城市發展部長瑪西婭·福吉（Marcia Fudge），討論解決住宅建築行業短期供應鏈中斷的解決方案。