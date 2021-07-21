（JY編譯）華盛頓州衛生部（DOH）官員警告，7 月迄今接獲了 52 例弧菌病引起的病例，超過了當月記錄的最高病例數。據信，此次爆發與上月底捲席華州的致命熱浪有關。在這些病例中，已知有 26 例的是食用了商家或餐廳那兒的生蠔，有 4 例是患者食用了自行在海邊挖的生蠔。

弧菌感染的症狀通常在食用後約 12-24 小時出現，包括腹瀉、腹部絞痛、噁心、嘔吐、頭痛、發燒和發冷。弧菌在環境中自然存在，但在沿海水域中含量很少，不過在溫暖的條件下會迅速繁殖。魚類和貝類在夏季更容易被細菌污染，酷熱天氣期間的下午退潮期可能加速了細菌的生長。

環境健康與安全辦公室主任托德·菲利普斯（Todd Phillips）在新聞發布會上表示，只要遵循簡單的步驟，民眾還是可以享用貝類水產品。

衛生部建議居民遵循以下三項食用規則：

在趕海挖貝類海產前，先查看該州的區域水質安全圖，確保要前往的海岸水質達標。

將貝類煮至 145 度至少 15 秒。

無論是自行挖採還是購買貝類水產品後，在攜帶回家食用前，都需立即冷卻。

民眾應等到在退潮時挖採貝類，另外，任何暴露在陽光下超過一個小時的貝類都不應採集。

由於人為引起的氣候變化，上個月的熱浪以三位數的高溫，灼熱了太平洋西北部，對海洋生物造成了毀滅性的影響。有專家估計，從貽貝（青口）、蝸牛、海星再到螃蟹，有超過 10 億種海洋生物在高溫下被煮熟致死。大量海洋生物死亡可能對整個生態系統產生破壞穩定的影響。