通過“歡迎回歸週”的活動，西雅圖市政府致力支持將近 500家市中心的小型企業，其中約 80% 為女性或少數族裔所有

為支持於7月12日至26日舉行的歡迎回歸週，市長珍妮·杜爾坎 (Jenny A. Durkan) 最近宣布了支持市中心核心小型企業的新舉措。西雅圖市政府和市中心的合作夥伴發起了“歡迎回歸週”的活動，期望將上班族、小型企業和遊客帶回市中心。大型的活動主要將在唐人街國際區、先驅者廣場（Pioneer Square）和西湖 (Westlake) 舉行，而多個小型企業促銷活動則在市中心的各個社區進行，並將在 7 月份的”歡迎回流週”結束後持續進行。通過與先驅者廣場聯盟、唐人街國際區商業改善區（CIDBIA）和 Intentionalist 的合作，西雅圖市政府在“歡迎回歸週”期間支持了將近500家市中心小型企業，其中約80%是女性或少數族裔擁有企業（WMBE）。

「我們在歡迎回歸週裡舉辦了許多活動和促銷來慶祝我們在過去16個月中不能做的所有事情：體育賽事、音樂會以及我們最喜歡的餐廳和小型企業。我們會與西雅圖當地的藝術家一起舉辦現場音樂活動、贈送觀看我們超棒冠軍球隊的門票，並將在我們的市中心好好慶祝我們當地的小型企業，」杜爾坎 (Durkan) 市長說。「歡迎回歸週旨在將所有西雅圖市中心獨特的東西匯集在一起，並把焦點放在我們的小型企業、藝術和文化組織上。離別了這麼長的時間，希望大家能再次到訪市中心，幫我們一起歡迎我們的小型企業、我們的藝術家和我們的整個社區的回歸。」

作為“歡迎回歸週”的部分活動，本市亦與商業指南網站Intentionalist合作，在貝爾敦 (Belltown)、唐人街國際區、市中心和先驅者廣場（Pioneer Square）開展了一系列小型企業促銷活動。

收據換優惠

在參與活動的市中心商家門店消費，獲取$10美元折扣優惠

Intentionalist 現正推出 Receipt and Receive (收據換優惠）活動，消費者只要上傳在7月12日至25日期間在貝爾敦 (Belltown)、市中心、先驅者廣場（Pioneer Square）和唐人街國際區的任何店家消費的收據，就能收到一個10美元的 Intentionalist 優惠券代碼，該優惠可在月底前於任何有參與此活動的小型企業消費時使用。參與該活動的市中心小型企業包括Taqueria Cantina（市中心分店）、位於第3街的 Piroshki、Fulcrum Coffee 、Sassafras 、Jerk Shack、Bangrak Market、Hood Famous Cafe + Bar 和 翠苑（Jade Garden）。此外，Intentionalist 網站還將舉行每日抽獎，幸運得主可獲得當地店家的$100美元禮券。您可在此處查閱參與活動的小型企業的完整列表。

“歡迎回歸”優惠券

在全市内參與活動的小型商家和其社區中購物，即可獲得$10美元的優惠券，活動將於整個月份進行。

7月12日至16日期間，在唐人街國際區的Hood Famous Café + Bar和翠苑（Jade Garden）以及市中心的 Fulcrum Coffee和Taqueria Cantina消費的顧客將可獲得一張 $10 美元的”歡迎回歸“優惠券，優惠可用於參與活動的唐人街國際區小型商家門店。參與活動的店家包括KOBO、Chu Minh Tofu、Alice’s Floral Design、Fort St. George、Sairen和新安東（New An Dong）。”歡迎回歸”優惠券可在7月17日至31日期間使用。在此處了解更多有關”歡迎回歸”優惠券的資訊。

「我們買單」

在整個“歡迎回歸週”期間，Intentionalist將提供$500美元的「我們買單」資金

在整個“歡迎回歸週”期間，西雅圖市政府和 Intentionalist 將在市中心的店家內舉行$500美元「我們買單」活動。第一場「我們買單」活動將於“歡迎回歸週”的第一天7月12日從 Doner Box 餐廳開始。其他「我們買單」活動將陸續在其他店家進行，包括於慶喜公園 (Hing Hay Park) “歡迎回歸週”活動期間，分別於7月17日在 Mi La Cay和Itsumono以及7月18日在Bubble Tea Fresh Fruit Juice進行。另外也於7月25日在Bangrak Market（Bangrak 市場）進行。所有關於「我們買單」和其他「我們買單」活動的情報都將在Intentionalist 的 Instagram 帳號上與大家分享。

真誠的大禮

無法親自參加活動的朋友仍可以優惠價購買市中心店家的禮券

無法親自參加在唐人街國際區、先驅者廣場和西湖舉行的 “歡迎回歸”活動的朋友，仍可以八折優惠購買禮券來支持參與活動的店家。參與活動的店家包括Seattle Best Tea (西雅圖絕頂好茶)，Phnom Penh Noodle House (金邊麵館) 和 Cone & Steiner 市場。在此處可查閱參與活動的店家的完整列表。

為了持續推展西雅圖市中心的恢復工作，先驅者廣場聯盟正在重新推出其「先驅者廣場護照」活動，該活動始於2020年，旨在支持當地店家並增加附近的訪客流量。「先驅者廣場護照」活動將於7月24日星期六開始，與先驅者廣場的“歡迎回歸週”活動同步進行。

欲參加「先驅者廣場護照」活動的朋友還可參加「護照挑戰」的攝影比賽，以贏得獨特的「護照獎品」，例如當地球隊 Sounders FC 的足球賽門票。欲參加「先驅者廣場」活動的朋友可至現場索取或自行列印活動護照，並完成先驅者廣場網站上列出的挑戰，即可參加社區店家的抽獎活動。七月份的挑戰是參加7月24日星期六上午10:30至下午3點在先驅者廣場舉行的“歡迎回歸週”活動、在社群媒體上關注先驅者廣場，和/或分享“歡迎回歸”週活動的照片。更多資訊和未來的挑戰活動可上先驅者廣場聯盟的網站查詢。

此外，唐人街國際區商業改善區 (CIDBIA) 將在“歡迎回歸週”期間舉辦一系列活動來支持當地唐人街國際區的店家，包括在7月17日和18日於慶喜公園 (Hing Hay Park) 舉行的C-ID Bingo（賓果游戲）活動。參與活動的朋友請在 Instagram 和 Facebook (臉書) 上關注 @iheartID 以獲取 C-ID 賓果游戲卡、完成賓果游戲，並使用標籤 #CIDBingo 獲得贏取當地店家價值$100美元禮券的機會。唐人街國際區商業改善區 (CIDBIA) 將在整個 月舉行促銷活動，並以7月31日的唐人街國際區美食之旅 (CID Food Walk) 畫上句號。完整的活動列表可在他們的網站上以及在Instagram、Facebook (臉書) 和 Twitter (推特) 上使用 @iheartID 來查找。

在這三場西雅圖市的大型“歡迎回歸週”活動現場也將設有臨時疫苗診所，所有在現場接種疫苗的朋友都將獲得一張免費的單日通行證，用於參加今年勞動節週末在西雅圖中心（Seattle Center）舉行的 Day In • Day Out 音樂節活動。更多有關“歡迎回歸週”活動和臨時疫苗診所的資訊，請上網站 www.seattle.gov/covidrecovery 查詢。