西雅圖手工意大麵新店

意大利菜的普世流行，即使是對吃偏執、守舊的長輩也能夠輕易收伏，可謂節慶帶長輩品嘗西餐的安全選擇。愛吃的大家還有印象在2010年以前，中港台三地的「手工意大利麵」曾經是高級西餐的代表嗎？但是近年手工意大利麵慢慢走入各大社區，價格愈來愈可親可愛。西雅圖的手工意大麵選擇還算豐富，今期為大家介紹一家人氣特色手工意大麵新力軍。

本地粗磨穀物麵

Cafe Lolo今年春天才進駐國會山（Capitol Hill），但是他們家的特色手工意大利麵早於2023年夏天以快閃店形式現身多個本地農夫市集及酒館，當時推出短短數個月便廣受歡迎，更曾接受本地大型電視台流行文化節目採訪！

Cafe Lolo的手工意大利麵並非單純採用常見的原料和配方，他們特別採買本州有機農場種植的整顆穀物，包括紅小麥（Red wheat）、單粒小麥（Einkorn）和二粒小麥（Emmer），他們的麵條雖然少不了杜蘭小麥粉（Semolina)，卻很有誠意地混合了40%自家粗磨小麥——整顆穀物研磨，不會去掉麩皮和胚芽，這種配方不但能夠保留穀物的完整營養，還可以最大程度地呈現穀物原始香氣，像堅果香及深沉大地麥香。店家也刻意推出市場上較少看到的意大利麵造型，增添趣味自家色彩，如細長雙捲麵、大波浪麵、裙邊帶麵等。

為何鮮磨穀粒？

喜歡烹煮咖啡的朋友，習慣每天早上現磨咖啡豆，因為即磨豆香最濃郁。喜愛本地新鮮食材的朋友，會到農夫市集採買時令蔬果。可是卻鮮少有人想到將乾貨麵食在地化，並且從新鮮現磨小麥粉做起。Cafe Lolo的三位創辦人——Brett Bankson、Leah Engel及Alex Halmi——深信麥粒如同咖啡豆，加入店內現場研磨小麥粉能大大提升手工意大利麵的底蘊！

Cafe Lolo的意大利麵帶點淺棕色，像是全麥意大利麵，如果你沒有太偏愛全麥麵食，可能會擔心他們的手工意大利麵不合個人口味。但是各位不用擔心，店家為了完美平衡手工意大利麵的口感和原始風味，他們的黃金配方是同時採用60%工廠精製杜蘭小麥粉，以維持手工意大利麵應有的彈牙口感，而40%自家粗磨小麥粉則能夠發揮恰如其分的大地風味，不會像全麥意大利麵般帶點微苦乾草氣味。

Cafe Lolo菜單按食材時令變化不定期更新。店內一隅是雜貨區，在餐飲區品嘗完美味，可以到零售區選購食材，包括乾燥手工意大利麵、意大利麵料理組合（含手工麵條、店家特調醬汁及食材配料），在家亦能輕鬆複製店家招牌手工意大利麵。

Instagram：cafeloloseattle

網址：eatcafelolo.com

地址：806 E Roy St, Seattle, WA 98102

文｜Yvette

圖｜Cafe Lolo