由於地理環境，華盛頓州在全國遭受大型和破壞性地震的風險位居第二（圖表取自DNR）

（編譯Zita）華盛頓州擁有成千上萬的學校建築，但大多數都對專家口中「即將來臨」的地震毫無準備。



「這些建築確實是我們社區的基準，」華盛頓地質調查局自然資源部（DNR）首席危害地質學家科里納福森（Corina Forson說）。 「這是人們在自然災害後聚集的地方，亦是我們可能尋求庇護的地方。 在我看來，這些學校必須升級才能抵禦將來發生的地震。」



華盛頓一項關於學校地震安全的新研究考慮了該州的學校建築能夠抵禦大地震的程度。 地質學家和其他研究人員訪問了華盛頓222所學校的樣本，評估了該地區的地理位置，並研究了它們的結構條件。 他們發現，該州的許多學校建築都沒有為改造做好準備，特別是老建築。



升級和改造是現時所需以保障建築物安全並能夠抵抗地震。 該州於1975年採用了地震建築標準，並且在此之前建造了許多華盛頓學校。換句說說，很多舊建築學校是沒有抵抗地震功效。



該評估將於本週五提交給立法機關，除此之外，它還被送到參與該研究的222所學校。 鑑於華盛頓州有4,444所學校建築，得出的研究只是一個小樣本。



根據《西雅圖時報》報導，州官員估計，9級地震和海嘯可能導致大約7,600名學生死亡。它還報告說，不列顛哥倫比亞省、加利福尼亞州和俄勒岡州等鄰近地區已經在此問題上投入了大量資金。然而，華盛頓沒有預留資金來解決舊校舍的地震風險，或為準備地震升級設施。



「在這些大地震中，預計被損壞建築物的中位數為43％，」福森說。 「超過53％的建築物預計會收到一個紅色標籤，這意味著建築物在地震後將被劃定不安全……我們估計在地震後，四分之一的建築物將無法修復並可能需要拆除。」



據DNR稱，大約200所學校距離已知的地震斷層跡線不到一英里，72％的學校位於高地震危險區域內，314所學校位於地震期間液化風險高的地區。 該研究可用於為未來的改造和建築升級提供信息，以更好地防止地震破壞。



解決這些損害的成本因小型建築而異。 福森表示，這些費用可能從6萬美元到500多萬美元不等。 平均成本為170萬美元。 她指出，資金改造比支付損失要便宜得多。然而，最近發布的研究只是項目的第一階段。 在2021學年結束之前，研究人員將會研究另外350所學校建築。