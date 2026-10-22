如何利用圖書證      搶免費博物館門票？

生活在西雅圖的移民和留學生常常為美國的高昂物價叫苦連天，上餐廳吃個飯、看一場電影、參觀博物館、玩一趟遊樂園、野外登山郊遊，假日外出一天花費一點也不少。你可能沒有定期前往公共圖書館借閱館藏的習慣，但是申請西北地區各大圖書館系統圖書證的好康，遠遠超乎你的想像！各大圖書館系統圖書證持有者，可以利用圖書證帳戶免費預約博物館門票，甚至還可以借用華盛頓州立公園停車證。

熱門博物館搶票攻略

很多西雅圖居民早已知道一些本地博物館設有每月首個週四免費參觀日，但是上班族、留學生或許還是較難排空一個特定週四來參觀博物館，然而大家只要擁有西北地區各大圖書館系統的圖書證，即可使用「博物館通行證」（Museum Pass）服務。每位圖書證持有人，每月可免費預約一次博物館門票（按參觀日期），欣賞科學、航空、流行文化等展覽。各個圖書館系統的博物館票額度是獨立計算，如你持有多張不同圖書館系統借書證，只要手速夠快便有機會一個月免費逛一個或以上博物館。

每張借書證最少可預約兩張成人博物館門票，部分博物館甚至提供四張或以上門票。多所沒有參與週四免費博物館日的場館，也有參與博物館通行證計劃，如西雅圖水族館 （Seattle Aquarium）提供免費四人票；太平洋科學中心 （Pacific Science Center）供最多預約兩張成人、六張青少年票及兩張照護者票；林地公園動物園 （Woodland Park Zoo）最多四人進場；流行文化博物館 （MoPOP）可兩個成人及兩個兒童入場。與圖書館合作的本地博物館達十八個！

有興趣的朋友必須登入所屬圖書館系統網站，進入「博物館通行證」指定頁面，即可搜尋及預訂博物館門票。不同圖書館系統的每天發放門票時間點不一樣，如西雅圖公共圖書館 （Seattle Public Library）是每天中午12點、金郡圖書館系統（King County Library System）是每天下午２點。博物館免費門票每天發放數量有限，所以經常一開放便被秒搶，建議有特定博物館想參觀的朋友務必準時登入搶票。

借用州立公園停車證？

前往華盛頓州立公園範圍內，所有車輛須展示停車證Discover Pass。於華盛頓州魚類及野生動物部（Washington Department of Fish and Wildlife ）官網購買連手續費的一日票為$11.5、年票為$51.5。如果你喜歡登山，還可以參與圖書館的探索華盛頓州計劃（Check Out Washington），於西雅圖公共圖書館或金郡圖書館系統等借用實體Discover Pass（接受線上預約）。



文｜Yvette

圖｜SPL