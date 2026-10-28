作為業主不時有大大小小的房子事情需要處理，不少工作繁忙的業主都願意花錢，聘請專業進行定期家居清潔和庭園維護工作。除非你對家居清潔有極高要求，一般居民可能不常仔細檢查自家垃圾桶的髒污情況。有進行廚餘與庭院垃圾回收的獨棟住宅及聯排別墅居民，藍色資源回收桶和黑色垃圾桶內一般都不會太骯髒，但是綠色堆肥桶隨著時間過去，桶內難免附著黏答答、油膩膩的食物殘渣汙垢，溫度稍高的日子，住戶可能一打開堆肥桶蓋子便會嗅到酸餿味。你知道大西雅圖地區有專門清洗垃圾桶服務嗎？業主偶爾花個數十美元即可解決骯髒垃圾桶問題，完全不用克難地自行清理髒桶，更不用擔心被檢舉污水流入雨水溝渠。

清洗卡車到府服務

當你聽到住宅垃圾桶清潔，是否第一時間想到聘請鐘點清潔工、園丁等代為處理？人手清潔垃圾桶早已慢慢被淘汰，特別是在嚴格執行廢水處置法規的西雅圖，取而代之是高效率的垃圾桶專用清洗卡車，卡車約一分鐘即可清洗、消毒完畢兩個96加侖垃圾桶內部。這種專業垃圾桶清洗卡車外表像一般垃圾車，但是卡車擁有高科技配備，內置雙抓液壓手臂、高溫熱水、高壓全方位清潔噴頭、廢水回收系統，不但將垃圾桶清潔得亮晶晶、消除異味，還能有效殺滅多種細菌。業主只要線上預約清洗服務，常規垃圾收集後，現代化垃圾桶清潔公司會派出卡車，在路邊高效清潔和消毒垃圾桶。

主打環保清洗

Northwest Eco Clean主要服務金郡（King County）地區，包括西雅圖（Seattle）、貝爾維尤（Bellevue）、倫頓（Renton）等 ， 標榜以環保節能方式清洗垃圾桶。官方表示對比手動清潔垃圾桶，利用全自動卡車清洗可節約25倍水量；100%採用環保認證清潔產品；可消滅桶內 99.9% 的細菌。單次住宅清潔服務，包括三個垃圾桶，服務收費約$55（不同地區收費略有不同）。有需要定期清潔垃圾桶的家庭，成為每季或每月訂閱戶更能省錢。

網址：northwestecoclean.com

服務斯諾霍米什郡

北部居民雖然不在Northwest Eco Clean服務範圍內，未能以$55特惠價清潔三個垃圾桶，但是可以考慮另一間垃圾桶清洗卡車公司——NW Bin Cleaners。他們主要服務斯諾霍米什郡（Snohomish County）和金郡北面（North King County），包括埃弗里特（Everett）、林伍德（Lynnwood）、博塞爾（Bothell）等。他們的單次清潔費為$55（另加稅），包括清潔一個垃圾桶，額外垃圾桶清潔每個$15。

網址：www.nwbincleaners.com



文｜Yvette

圖｜Northwest Eco Clean及NW Bin Cleaners