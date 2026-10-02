《歡迎來龍餐廳》10月9日北美上映｜沈騰、蔣奇明、李治廷演繹亂世眾生

《歡迎來龍餐廳》由《我不是藥神》《奇蹟·笨小孩》導演文牧野執導，並與郎群力、鍾偉共同編劇，寧浩擔任監製；沈騰、蔣奇明、奧馬爾·謝里夫、李治廷、謝里夫·薩比共同出演的電影《歡迎來龍餐館》（Once Upon a Time in the Middle East），將於10月9日登陸美國、加拿大院線。

徐福原想靠一手好廚藝，為家人闖出新的生活；與夥伴經營起來的龍餐館，卻在戰火中成了更多人的落腳處。從熱鬧飯桌到艱難抉擇，這部電影把對家與和平的渴望，端進了一間小小的餐廳。世事千萬，好好吃飯。我們北美戲院見!

《歡迎來龍餐廳》的戰績，最值得關注的不只是票房又漲了多少，而是有多少觀眾願意為這個故事走進戲院。截至9月25日，影片中國內地累計票房達22.75億元人民幣，含預售達22.77億元，累計觀影人次達6278.2萬，並成為2026年戰爭片內地票房冠軍。貓眼購票評分維持在9.7分，已有36.4萬名觀眾參與評分，也讓這份熱度有了來自觀眾的回應。

看完《歡迎來龍餐廳》，不少觀眾說，心情久久沒能從電影裡走出來。有人喜歡它從小人物和一間餐館講起，把對家、對一頓熱飯的渴望拍得真切；有人被沈騰、蔣奇明的表演打動，也有人記住了戰火中那些仍願意照顧彼此的瞬間。笑完之後，大家談得更多的，是和平有多珍貴。能讓不同觀眾帶著各自的感受走出戲院，又忍不住想和別人聊一聊，這或許就是這部電影最動人的地方。

一桌中國菜，照亮戰火中的人間煙火



東北主廚徐福為養家還債，帶著一口炒鍋遠赴中東，在一家無人問津的中餐館擔任廚師。龍抬頭、拔絲地瓜、宮保雞丁……一道熟悉的中國菜，在異國街頭升起久違的煙火氣。

徐福與餐廳大廳經理馬俊生，一個掌匙、一個攬客，硬是將冷清的「龍餐廳」經營得風生水起。然而，突如其來的戰爭打破了原本平靜的生活。

當街頭的煙火氣被戰火取代，當普通人被捲入無法逃避的生死抉擇，徐福、馬俊生以及龍餐館裡的每一個人，都必須重新面對友情、責任與人性的考驗。這不只是一間中餐館的故事，也是一群普通人在亂世中努力活下去，並竭力守住善意與希望的故事。

沈騰飾演的徐福，是一位來自東北的廚師。為養家還債，他遠赴異國接手龍餐館，原本只盼著踏實經營、存夠錢早日回家。然而，突如其來的戰火打亂了他的計畫。目睹身邊人的犧牲後，徐福必須在自保與守護他人之間做出選擇。

從精明務實、帶著市井氣的小人物，到逐漸找到內心的勇氣，沈騰以詼諧而克制的表演，呈現了徐福的軟弱、善良與擔當，也讓角色的轉變更具說服力。沈騰的代表作品包括《夏洛特煩惱》《西虹市首富》《飛馳人生》系列、《瘋狂的外星人》《獨行月球》《滿江紅》《抓娃娃》等。

蔣奇明飾演龍餐館大廳經理馬俊生，也是徐福在異國並肩打拼的夥伴。他看似膽小、遇事猶豫，卻始終對戰亂中的孩子懷有憐惜。隨著情況惡化，馬俊生經歷囚禁與被俘，最後在生死關頭作出了超越恐懼的選擇。

近年來，蔣奇明憑藉《宇宙探索編輯部》《第二十條》《漫長的季節》《我的阿勒泰》《邊水往事》等作品受到關注。他以自然細膩的表演刻畫馬俊生的遲疑與善意，也讓角色在關鍵時刻迸發出動人的力量。

李治廷飾演的東尼是一名美籍華人軍人。他曾希望透過參軍融入主流社會、證明自身價值，卻在親歷戰爭後，看見理想與現實之間的巨大落差，也開始重新審視自己的身分與選擇。與徐福相識後，兩人在戰火中逐漸建立起友情，托尼也數次向他伸出援手。

李治廷曾演出《歲月神偷》《寒戰》《功夫瑜珈》《誤殺2》《合法伴侶》《狼群》等作品。這次，他以更沉鬱的表演，呈現托尼在戰爭中經歷的迷惘、創傷與成長。

一間餐館，盛得下亂世中的悲歡

除沈騰、蔣奇明、李治廷外，本片還匯集了奧馬爾·謝里夫、謝里夫·薩比等演員，共同演繹因龍餐館而相遇的人們。他們來自不同的地方，有著各自的牽掛與不得已，卻在同一張餐桌旁，短暫地嚐到了安穩生活的滋味。

戰火逼近時，一頓熱飯變得珍貴，一句「好好吃飯」也有了更重的分量。有人只想平安回家，有人選擇留下照顧身邊的人；有人害怕失去，仍在關鍵時刻伸出手。正是這些不完美卻真誠的選擇，讓《歡迎來龍餐廳》在戰爭的殘酷之外，講出了關於友誼、犧牲與希望的動人故事。

10月9日(五)北美大銀幕見! 一間中餐館，幾道熟悉的家鄉菜，一群被戰爭改變命運的普通人。

電影《歡迎來龍餐廳》以充滿溫度的中國味道，講述跨越地理與文化的人性故事。它既有令人會心一笑的生活煙火，也有直面戰爭殘酷的沉重時刻。無論身在何處，一頓熱飯所承載的，始終是人們對家、團聚與平安的共同期盼。

這個秋天，相約大銀幕。

一桌中國味道，跨越山海；

一間龍餐館，裝下故鄉，也裝下人間煙火。