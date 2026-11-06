大人名正言順狂溜滑梯！

大西雅圖地區的室內遊樂場絕對不是專屬於小孩，跳床樂園、恆溫仿雪場、小型賽車道等同樣帶給一票早已成年居民無限歡樂。但是說起溜滑梯，如果不計水上滑梯，你有多少年沒有溜過刺激滑梯呢？美國室內遊樂場總是驚喜無限，你有想像過有一個玩樂空間滿滿是設計各有特色的滑梯嗎？小時候爸媽總說正確、安全溜滑梯方法就是屁股坐著滑，新型室內樂園溜滑梯的方法不再千篇一律，還要用上特製安全墊子滑才過癮呢！

新興極限滑梯樂園

平常喜歡去各大室內跳床樂園的朋友，可能也玩過跳床樂園附設的瘋狂滑梯，但是這種適合成人挑戰的滑梯通常只有一至兩條，而不是跳床樂園的主打項目。Slick City Action Park是一個很年輕的室內極限滑梯樂園品牌，2022年開始積極於全美各地展店，一般場內設10至12條不同設計、玩法富有變化的巨型滑梯，堪稱滑梯專玩場地，能夠輕易滿足追求高速快感的玩家。上月Slick City Action Park於華州溫哥華（Vancouver, WA）首家分店正式開幕，想要滑個痛快，大西雅圖地區居民值得遠駕一程！

14條速度滑梯

不論你是熱愛極限運動，還是單純想重拾兒時趣味，這個雲集14條巨型滑梯的室內樂園絕對令人嘆為觀止——滑梯竟然可以有如此多種變換玩法！場內滑梯高度在20至30英尺之間，最高達3層樓高，腎上腺素飆升必玩滑梯包括超級發射（Mega Launch），前半段滑梯坡度目測近70度，末段為發射板，玩家從高空俯衝著陸在巨大氣墊上；激流滑梯（Riptide）以近乎垂直角度下滑，幾秒瞬間下降，尖叫度爆裂；超級飛天（Super Fly），以相對平緩下坡角度滑落，未端的緩坡發射板，將玩者向前推進，體驗無重力滑翔的快感。

Mega Launch

Riptide

Super Fly

追求一點速度感，但又不想嚇破膽的朋友，其他好玩滑梯還有快速賽道（Fast Lane），四條並排波浪型長滑梯，與幾位好友一起滑不但可以壯膽，還可以較勁誰滑得快；雙軌旋風滑梯（Twin Turbo）適合情侶或閨蜜二人同滑。此外場內還有多條旋轉式滑梯，包括蛇狀轉向的巨蟒滑梯（Python）、同時體驗轉彎和上下起伏顛簸的衝衝滑梯（Cowabunga）、多段閃電式滑落的之字形滑梯（Zig Zag）等。成人及4歲以上兒童門票$29.99起。

Fast Lane

網址：slickcity.com/wa-vancouver

地址：11505 NE Fourth Plain Blvd #86, Vancouver, WA 98662

文｜Yvette

圖｜Slick City Action Park