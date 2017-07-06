奇正消痛貼登陸紐約時代廣場

西藏奇正藏藥品牌廣告6月22日亮相美國紐約時代廣場納斯達克廣告大屏，成為第一家在此展示民族藥品牌的中國企業，讓世界感受來自雪域高原的藏醫藥的健康智慧和神奇療效。

民族醫藥作為中國傳統醫藥的重要組成部分，尤其在一些疑難雜症、大病、慢性病的治療方面，有其獨到的優勢。作為中國藏藥領軍企業，奇正藏藥致力於成為「千年藏藥的現代傳承者」，近年也積極尋求國際化，其產品早在2003年便已進入美國市場。

2013年，奇正藥業又與國際知名職業病研究專家、哈佛大學David Christiani教授合作成立「奇正藏藥科研實驗室」，關注全球視野下重大疾病中藏醫藥的介入和擴展。

美國紐約時代廣場被譽為「世界的十字路口」，每天吸引著來自世界各地的遊客，是全球最受矚目的頂級品牌秀場，也成為中國企業走向世界、吸引全球目光的最佳窗口之一。近年來，中國強調加快中醫藥國際化的步伐，為中醫藥走向世界增加了新動力，越來越多的中醫藥企業加強了中醫藥文化在海外的傳播。奇正藏藥本次亮相時代廣場大屏幕，將使世界領略到獨特的藏醫藥文化，也將進一步助推民族醫藥企業加速走向國際舞台。

據了解，目前全球有40億人使用中草藥產品，全球中草藥市場年交易額已接近5000億元。中藥已出口至168個國家和地區，亞洲地區是中藥出口的主要市場，美國是第二市場。除中國外，歐洲、亞洲、非洲、美洲和大洋洲的64個國家已相繼設立了中醫藥民族醫藥研究管理機構，數目超過2000個，尤以日本、美國、德國中醫藥研究人員為多。目前，美國約有5%左右的患者服用包括中藥在內的天然藥物，全美約有1.2萬家中藥店、中西醫藥店或出售中藥的保健品店，年銷售額20多億美元。

來自西藏雪域的「奇正消痛貼膏」，經中國國家足球隊、中國田徑隊等國家級運動隊，及全中國逾2,000家大中型醫院廣泛使用，已充份證實對急慢性扭挫傷、跌打瘀痛、肩周炎、頸椎腰椎痛、骨質增生、落枕、風濕及類風濕等有確切的療效。

消費者購買時請認明「奇正」包裝盒背面的西藏少女圖像及全美總代理奧特美(Ultimate)國際有限公司，方為正貨。消費者如有任何疑問，請致電全國免費熱線1-800-233-3356查詢。