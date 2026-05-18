蓮生活佛教導走出內心灰色地帶    雷藏寺為米而走贊助食物銀行

蓮生活佛開示佛法

蓮生活佛5月16日主持蓮花童子本尊法同修活動，並開示楞嚴經，同日西雅圖雷藏寺住持釋蓮吟上師率眾前往西雅圖Seward Park，參加為米而走的慈善活動，募集善款贊助食物銀行，濟助窮困民眾。

大雄寶殿裡，蓮生活佛開示，前一陣子開刀住院，醫師說需要半年的休養才能恢復，但自己休養四星期後就開始主持法會及日常工作了。在休養期間，有一段時間覺得很灰色，對什麼都不感興趣，連出去走走、待在家裡、睡覺、吃飯都沒興趣，後來得到瑤池金母的啟示，「要從每一件做事當中找到樂趣」，從此才轉化自己的心境，走出灰色地帶。

蓮生活佛說，人生的重點就在這裡，哪一件是有意義的事，你就去做，例如你去寫一篇文章，覺得其中一段內容很有意義，有益於世道人心，可以教化眾生，心情就變得很好，這就是很有意義的事情。再如幫人家一件事情，解決了人家的困難，你就得到快樂，不只你自己快樂，別人也快樂。

蓮生活佛勉勵大眾要高高興興的活著，無論是上班、下班、回到家裡、出去玩、做什麼事情，都是高高興興的。如果憂鬱就不好了，進入灰色地帶走不出來，這會傷害到自己。

為米而走Walk For Rice活動，是由西雅圖地區的慈善機構ACRS（亞裔人士諮詢服務中心，Asian Counseling and Referral Service）所主辦，為所屬的食物銀行募款，以購買大量食物，對陷入生活困頓的民眾進行長期的食物發送。

西雅圖雷藏寺團隊參加為米而走

同日清晨，住持釋蓮吟上師率團前往Seward Park。放眼望去，許多家庭、公司、社團都一齊參與。在一段熱身操之後，首先是慢跑隊伍先出發，再來是大眾的健行隊伍，沿著 Seward Park湖畔步道行走，全程2.4英里。

大眾在輕鬆愉快的氣氛中彼此陪伴，沿途欣賞華盛頓湖的美麗景色，感受清新舒適的晨間氣息，為善最樂，人人精神舒爽，容光煥發。最後主辦單位宣布包含西雅圖雷藏寺在內的數個募款最高額團體名稱，現場響起一片熱烈掌聲。