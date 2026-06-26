西雅圖手工意大利麵新店：南意家庭風味

上星期介紹了國會山粗磨小麥手工意大利麵 Cafe Lolo，看到有店家如此有誠意地加入自家研磨本州種植穀物，並堅持採用西北太平洋時令鮮味食材，是否挺有驚喜？西雅圖值得一訪的手工意大利麵新店當然不只一家，今期帶大家走進先鋒廣場（Pioneer Square）的紅磚地下室，品嘗另一種手工意大利風味——南意大利家庭廚房麵條。

網紅三明治姐妹店

喜歡三明治的西雅圖市中心上班族，可能早已在先鋒廣場的熱門三明治店Bottega Gabriele排過幾輪隊？儘管Bottega Gabriele的佛卡夏三明治菜單只有六款，價格介於$18.5至$20也算不上經濟實惠三明治選項，但每逢午餐時段還是大排長龍。因為這裡的佛卡夏三明治不但道地呈現意大利三明治滋味，而且分量極大，每款都能驚喜味蕾。本月初Bottega Gabriele兩位同名意大利老闆——Gabriele——主理的另一家手工意大利麵餐廳正式開幕，姐妺店Casa Gabriele位於Bottega Gabriele對街，老闆堅持採用意大利進口食材，帶來正宗南意家庭風味。

不同角色Gabriele

Gabriele在意大利是一個受歡迎的男性名字，兩位Gabriele在西雅圖餐廳工作認識，2025年初共同創辦非常成功的意式三明治店，便再下一城開設主打南意大利家庭菜的餐廳Casa Gabriele。兩位意大利籍老闆分別是Gabriele Brownstein及Gabriele Russo。來自那不勒斯（Naples）的Gabriele Russo，成長於一個廚師世家，在西雅圖多家知名高級餐廳工作超過十年，又曾經營意式餐車為西雅圖居民帶來意式美味；Gabriele Brownstein來自薩丁尼亞（Sardinia），他的父親及兄弟仍在當地經營一家小型出口公司，他持續與父兄緊密合作，為餐廳搜羅優質意大利食材及美酒。



南意家庭廚房經典



Casa Gabriele菜單特別精簡，每一個品項只有兩至三款選擇，因為店主想重現家鄉最經典的味道，說得上是經典佳餚自然沿用古祖味配方，故不像一般美式餐廳般設有落落長菜單以切合不同食客口味。這裡供應三款南意地道手工意大利麵，包括淡菜意大利麵、鮮蝦意大利麵及豬肉醬意大利麵。

網址：bottega-gabriele.com

地址：88 Yesler Wy, Seattle, WA 98104, United States



文｜Yvette

圖｜Casa Gabriele