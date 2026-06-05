華州兩大夏日草莓嘉年華會

不少華人朋友都有同感購買美國草莓特別容易踩雷，酸是酸卻常常吃不出草莓香甜。想吃美味草莓不一定要買貴森森的日本草莓，其實只要遵守不時不食的古人智慧即可。華州每年6月正是草莓熟成季，走進美式超市遇上高糖度草莓機率也比平常高，而選擇光顧農夫市集，甚至親自U-Pick草莓，鮮甜草莓更是驚艷。華州草莓體驗並非只有U-Pick而已，你知道每年6月及7月多個西雅圖鄰近城市——包括Marysville、Vashon Island、Burlington、Fircrest、Burien、Snohomish等——均有草莓嘉年華嗎？

百年歷史草莓節

華州歷史最悠久的草莓節可以追溯至20世紀初，第一屆「瓦雄島草莓節」（Vashon Island Strawberry Festival）於1909年舉辦，同年瓦雄島的草莓出貨量高達12萬箱，是該島果農最重要的經濟作物，然而那時候慶祝草莓豐收的嘉年華會還只是不定期地舉辦。「瓦雄島草莓節」歷經第二次世界大戰停辦，後來草莓慢慢不再是瓦雄島主要出口作物，「草莓節」因而被多番易名，像「桃子節」、「瓦雄島節」、「豐收節」，直至1984年重新命名為「草莓節」並持續沿用至今。「瓦雄島草莓節」每年可吸引超過2萬名島內外人士參與，今年將於7月17日（週五）至19日（週日）在瓦雄島大街舉行。

1923年「瓦雄島草莓節」誕生了第一位百歲草莓皇后，後來演變成草莓小姐，儘管「瓦雄島草莓節」選美活動已於1970年代初停辦，現在卻變成更有趣味及意義的「非官方市長選舉」，這是一個線上慈善籌款活動，投票者捐贈一美元等同投出一票，籌款最多的候選人勝出，款項85%捐予非營利組織，15%用以支援「瓦雄島草莓節」開支。其他精彩活動包括週六早上大巡遊、週日復古車巡遊車展。草莓節上的各式草莓美食攤也是一大亮點，像草莓鮮奶油蛋糕、手工草莓冰淇淋等。

網址：www.thisisvashon.com/strawberry-festival

6月北面草莓節

急不及待想要體驗華州草莓節？西雅圖北面城市馬里斯維爾（Marysville ）同樣有一個近百年歷史的草莓節——「馬里斯維爾草莓節」（Marysville Strawberry Festival），他們自1932年創辦， 中間鮮少停辦，是一個經典美式嘉年華會。今年活動將於6月18日（週四）至21日（週日）舉行，內容包括機動遊戲、草莓鮮奶油蛋糕競食比賽、草莓皇后選美大賽、成人三輪車大賽等。

網址：www.marysvillestrawberryfest.com

地址：449-499 Alder Ave, Marysville, WA 98270（Asbery Athletic Field）

文｜Yvette

圖｜Vashon Island Strawberry Festival及Marysville Strawberry Festival