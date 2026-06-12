西雅圖兩小時車程洞穴一探

雖然前些天還是有點雨，但是大晴天日數正慢慢增加，提醒大家美好夏日漸近。忙著好好過日子的朋友，又怎能錯過西雅圖最佳郊遊時節？漫步山野看好山好水是不少喜歡親近大自然的朋友假日日常，如果步道終點可以一窺神秘洞穴，走起來會否更有動力？華州幾個知名大型洞穴，距離西雅圖都有一定距離，假日不想花大量時間開在路上，編輯部特別整理兩條約兩小時車程的已開發洞穴步道。

短程步道洞穴

巨礫洞穴（Boulder Cave）位於納奇斯（Nache），距離西雅圖約2.5個小時車程，步道來回僅1.5英里，邊走邊拍美照的慢活節奏，約1小時至1.5小時即可走畢全程，特別適合想要輕鬆體驗自然美景，又或家有小孩的朋友。雖然巨礫洞穴是行程重點，但是沿途風光宜人，山林、小溪、小瀑布等，值得花一點時間停留感受。大家不要被途經的魔鬼溪（Devil Creek）名字騙了，現在它正值高山融雪期，水流大量增加，夏末初秋時的平靜淺溪已變成一條不失氣勢的小河。

巨礫洞穴步道僅限單程行走，只需按照洞內方向指示牌行走即可重返停車場。洞內不設照明系統，請自備手電筒；不論洞外氣溫多高，洞穴內部長年維持於華氏50度左右，請緊記準備外套。洞內棲息了華州稀有蝙蝠，為了保護洞內蝙蝠，遊人進入洞前及離開洞穴後，須按指示清潔鞋底。巨礫洞穴預計由現在至9月底開放，每輛車費用$5，必須官網先行預約（開放14天內入場票），不接受現場購票。

預約網站：www.recreation.gov/timed-entry/10089740

遠觀壯麗冰洞

夏天還可以觀賞大型冰洞？大四冰洞（Big Four Ice Caves）在貝克山-斯諾誇爾米國家森林（Mount Baker-Snoqualmie National Forest）內，儘管公園內步道達數百條，但是大四冰洞步道每年郊遊旺季人氣長年不減。大四冰洞鄰近西雅圖，車程約1.5個小時，而且步道來回僅2.2英里，全程無上下坡道，可以輕鬆無負擔地走完。

有意前往的朋友務必謹守官方警示，只可在指定範圍內欣賞冰洞，因為冰洞結構極不穩定，不可預期的雪崩、大型冰塊坍塌隨時發生，極度不適合進內或攀爬，加上山區範圍收不到手機訊號，遇事難以尋求救援——過去曾發生多起遊客不理會警示標語靠近或進入冰洞致死事故。進入公園範圍須要Northwest Forest Pass，每台車$5。

文｜Yvette

圖｜Washington Trails Association