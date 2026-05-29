深入巴勒斯坦及約旦美味

一些華人朋友可能會掉進一個中東飲食誤區，以為中東料理不外乎烤肉、炸鷹嘴豆餅、口袋餅、鷹嘴豆泥等，不像亞洲菜般多姿多彩。除非你是一個精於辨別各式香料的人，否則一般外食族可能較難嘗出不同中東地區菜系的具體分別。全因不同中東國家料理的綜合香料及香草比例配搭有不少微細差異，外行人可能只得出「不就是香料味」的粗疏結論，箇中風味的微妙變化實在難以一言以蔽之。中東是一個廣闊區域，儘管不同中東國家的飲食習慣有其高度相似之處，但他們還是各自擁有獨特風味的「國菜」！今期一起深入兩家開業不久的巴勒斯坦及約旦美味。

翻轉層層香料飯

Mr. Maqluba今年初於Greenwood開幕，店家的大招牌僅以「中東美食」作招徠。其實大家只要進一步搜尋什麼是Maqluba，又或仔細查看店家菜單，你會發現他們家的菜式與其他中東餐廳有點不大一樣。Mr. Maqluba是一家專門供應巴勒斯坦及約旦美食的餐廳，Maqluba意思是顛倒，是一道流行於黎凡特地區（包括巴勒斯坦、約旦等地）的香料飯。店家將炸茄子、花椰菜、香料雞塊一層一層放入鍋中，燜熟後再整鍋翻倒在碟上，做出層次分明、漂亮的香料飯。Mr. Maqluba另一招牌料理是約旦國菜——慢煮優格羊肉薑黃香飯（Mansaf），喜歡軟嫩羊肉的朋友不容錯過！喜歡烤肉風味的朋友還可以選擇烤肉香料飯（Mandi），相較Maqluba講究蔬菜與雞肉的平衡，Mandi的重點是大口大口品嘗香氣濃郁的烤肉，可選烤羊肉或烤雞（全隻或半隻）。

Instagram：mr.maqluba

地址：8516 Greenwood Ave N, Seattle, WA 98103

巴勒斯坦早午餐

去年秋天於Wallingford開幕的Hamsa Arabic Cafe & Bistro Seattle，店主來自巴勒斯坦及約旦，希望為西雅圖居民帶來兩國尋常街頭美食及中東風味飲料。除了一般中東餐廳常見的炸鷹嘴豆餅外，Hamsa還有特色開胃前菜及小吃，包括炸中東起司及酥脆花椰菜。雖然Hamsa的中東捲餅或烤肉香飯完全沒有令人失望，但他們更值得一嘗的是黎凡特全日早午餐，設兩款選項，包括煎蛋配黃金起司及中東優格或番茄煎蛋（ Shakshouka，這是一道在巴勒斯坦、約旦、以色列等相當流行的早餐，有別於華人家庭料理番茄炒蛋），兩選全日早餐皆配中東大薄餅（Lavash）。

煎蛋配黃金起司及中東優格

Instagram：hamsa.seattle

地址：2313 N 45th St, Seattle, WA 98103

文｜Yvette

圖｜Mr. Maqluba及Hamsa