隨著Uber和Lyft上市 司機的工資將會愈來愈少？

（編譯Zita）根據司機組織新發布的薪酬數據分析顯示，西雅圖的Uber和Lyft司機每次載客的份額都比三年前少，即使這兩間公司已經上市。根據分析，在西雅圖大約560個Uber和Lyft載客量中，該公司收取乘車費的中位數31％，高於2013年的20％。這報告由應用程序司機協會（App-Based Drivers Association）編寫，他們是一群隸屬於工會Teamsters Local 117的司機。該聯盟在近年落力提倡乘車服務司機加入工會。



在過去十年中，Uber和Lyft在全球範圍內飆升，引發了各種的擔憂包括對公共交通工具的影響，以及他們在沒有傳統員工保護的情況下使用被歸類為獨立承包商司機的商業模式。根據去年向該市提交的乘客報告，這兩家公司的司機每天在西雅圖地區提供約91,000次乘車服務。在其他幾個美國城市，司機在週三因工資和工作條件而罷工。 西雅圖司機舉行了「發言」活動，分享他們的經歷和關注。



分析公佈於Lyft上市一個月之後和Uber計劃在本週四首次公開—估價高達910億美元—發行之前。該報告稱，司機協會分析以及兩間公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件「表明高管的IPO發薪由投資者取決，並承諾降低工人的工資。」這些公司反駁說有支付足夠的工資予司機，而司機亦因為應用程序獲得靈活性上班的益處。



「司機是我們服務的核心──沒有他們我們就無法成功──每天都有成千上萬的人在Uber工作，專注於如何在路上改善體驗，」Uber發言人在一份聲明說。



Lyft發言人切爾西哈里森（Chelsea Harrison）表示，西雅圖司機的收入在過去兩年中增長了14％，而他們平均每小時收入超過20美元。 「我們一直致力於改善如何最好地為司機服務，」哈里森說。



Uber在向SEC提交的文件中寫道，其2018年的收費率為22％，高於2017年的21％和2016年的16％。該公司寫道，2018年的比率根據地區從12％到25％不等。根據SEC文件顯示，Lyft的費率從2016年的約17％增加到2018年底的約29％，包括該公司可出租的自行車和踏板車。



這些文件「是一個真正了解公司的機會，因為他們必須真實地與潛在股東分享他們的風險和評估，」Teamsters Local 117的組織者約書亞韋爾特（Joshua Welter）表示。「他們告訴股東打算採取更多措施，包括減少司機的工資，並預計司機們會越來越不喜歡這種趨勢。」



Uber發言人指出：「通過為司機提供可靠而靈活的賺錢方式，我們的平台為司機提供機會，和推動獨立工作的未來。」



該研究調查了2018年7月至10月期間由數十名西雅圖司機完成的564次標準Uber和Lyft服務。根據西雅圖市地標委員會於2015年通過的西雅圖地標性工會組織法，Teamsters Local 117已經推動了組織司機。因為多次訴訟，西雅圖關於乘車司機的工會組織法實際上已被擱置。 該委員會今年通過投票從司機可以協商的項目清單中刪除薪酬，從而扼殺了其中的很大一部分。

