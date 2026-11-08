第二屆“藝心向善”藝術展暨義賣 200餘件原創作品將亮相西雅圖慈善藝術展

【西雅圖訊】 第二屆“藝心向善”（ART OF GIVING）慈善藝術展覽暨義賣活動，將於2026年12月12日至13日在華盛頓州 Shoreline 舉行。本次活動由國際慈善藝術家協會（ICAA）發起組織，並聯合 Prince of Peace Lutheran Church 和 Grace Chinese Lutheran Church 共同主辦。

展覽將呈現200餘件原創藝術作品，涵蓋油畫、水彩、國畫、書法、攝影及手工藝等類別，並安排現場藝術表演、創作演示和中國水墨畫展示，為西雅圖地區藝術家和公眾提供藝術交流的平臺。

本次義賣所得的50%歸參與義賣的藝術家，另外50%作為公益捐贈，由兩家合作教會各獲得25%。ICAA不收取任何銷售佣金或分成。

主辦方希望通過藝術連接社區，讓藝術創作與公益行動相結合，邀請廣大市民和藝術愛好者前來參觀，共同支持藝術家與社區公益事業。

活動信息

日期： 2026年12月12日（週六）上午10:00–下午6:00；12月13日（週日）下午1:00–6:00

地點： Prince of Peace Lutheran Church, 14514 20th Ave NE, Shoreline, WA 98155

入場： 免費，歡迎公眾參加

諮詢： Eva Deng，404-706-1702

官網： https://artgiving.org