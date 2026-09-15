ICAA「Art of Giving」慈善畫展圓滿舉行 逾30位藝術家共襄善舉

【新聞稿】由國際慈善藝術家協會（ICAA）聯合 St. Alban’s Episcopal Church、Grace Church 舉辦的「Art of Giving·藝心向善」慈善畫展，9月12日在 St. Alban’s Church 舉行。來自不同地區的藝術家、兩所教會的成員和社區志願者共同參與了這場活動。

畫展源於一個簡單的想法。ICAA 發起人 Eva Deng（鄧婕）和張天宇得知 Grace Church 在募資上遇到困難後，向藝術家朋友談起以畫作支持教會的可能。一位藝術家當即表示願意捐出作品，更多藝術家隨後響應，以優惠價格提供畫作。兩所教會的成員、ICAA 實習生和志願者一起完成運輸、佈展及現場工作，讓這個想法成為現實。

ICAA 代表 Eva Deng（鄧婕）

超過30位藝術家參與了本次畫展，帶來繪畫、書法、摺紙等多種形式的作品。其中，鄧作列是活躍於本地華人藝術界的藝術家，擔任 ICAA 藝術評審委員會名譽主席；以蔡昌明為代表的中國畫家、以 Stu Hitchner 為代表的西雅圖本土藝術家也提供了作品。俄勒岡州中國藝術家協會副會長陳文仕帶隊參展交流。藝術家們從中國、加拿大、紐約和波特蘭寄來作品，或親自送到現場。

ICAA 國際藝術交流委員會名譽主席 Shiao-Yen Wu

年輕創作者同樣參與其中。ICAA 青少年藝術會員包秀秀（Jessie Baum）的作品受到來賓關注。UW 學生藝術家鄧香宜的作品成為本次活動第一件售出的作品。

Edmonds 市議員 Will Chen

開幕活動中，ICAA 代表 Eva Deng（鄧婕）、Edmonds 市議員 Will Chen、ICAA 國際藝術交流委員會名譽主席 Shiao-Yen Wu、藝術家鄧作列，以及 Grace Church 的 Joshua Ng 牧師、St. Alban’s 的 Greg Peters 牧師先後發言。現場還安排了藝術表演，讓來賓在欣賞作品之外，感受不同藝術形式帶來的交流。

藝術家鄧作列

初步統計，當天約有140人到場，102件作品售出，其中包括58件繪畫及書法作品。

本次活動納入統計的銷售總額為8,757美元，不含部分藝術家個人收款，另獲得額外捐款260美元。資金去向包括：預扣稅費後，向 St. Alban’s Episcopal Church 捐贈2,200美元，向 Grace Church 捐贈2,060美元，以及支付藝術家酬勞3,955美元。兩所教會獲捐金額合計4,260美元。

Greg Peters 牧師

Joshua Ng 牧師

這場畫展的舉辦，離不開藝術家提供作品、教會開放場地，以及志願者投入的時間和勞動。ICAA 歡迎更多藝術家加入，以創作參與公益；也期待與大西雅圖地區有意開展藝術與慈善合作的教會及非營利組織攜手。有意參與或合作，可透過 www.artgiving.org 聯繫 ICAA。

鳴謝志願者

感謝所有參與籌備、運輸、佈展及現場服務的志願者。你們投入的時間與勞動，是本次活動得以順利舉辦的重要支持。

志願者名單（排名不分先後）：

Warnner Shen、Jenny Yu、胡雅旎、陳韜旭、Debi、Chris Chen、Mary、Jl、Pam、Greg、Linda、Dan、Betsy、May、Joan、Joanna、Sam、Gric、Phil、孫菁、蔡飛、王孟樓、劉艷、陳逸萍、蔣華琪、萬瑩華、劉超、Joyce Fagel、Mary Ellen。

鳴謝藝術家

感謝以下藝術家及工作室以作品支持本次活動，讓藝術成為連結社區與善意的紐帶。

藝術家及工作室名單（排名不分先後）：

鄧作列、趙漢興、劉振聲、劉偉力、Manyi、趙麗冰、鄧麗冰、蔡昌明、Ikuko Muto、Ning Wang、馬京晶、徐楠、Laura Moe、Lori Hughes、Stu Hitchner、劉曉園、Norma Middleton、蕭興華、成一平、Wayne Studio、陳文仕、包秀秀（Jessie Baum）、鄧香宜、Cammie、Joanna、Joan、May、Eric。