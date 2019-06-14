記者晶晶(左)與黃夏蕙合影

（西雅圖晶晶）黃夏蕙從16歲開始至今，經常活躍於香港娛樂圈和慈善公益活動，香港人稱她夏蕙BB。她是一個很有趣的人，爽直、俠義、敢愛、敢言，她總是出人意表，令人眼前一亮。

2015年，她來西雅圖的時候，我曾經訪問過她。事隔幾年， 2019年5月，她與丈夫「香港賽車之父」潘炳烈爵士來美國旅遊探親，我又怎能錯過跟她見面的機會。

當天，她住在朋友家中，我與雲豹娛樂公司製作人司徒美寶和Louise Mok一起去拜訪她。她雖然長著長長的秀髮，但她還是習慣帶假髮，化好妝，等候我們的到來。當我們要求與她合照之時，她說：「等一下，等我塗一下口紅。」她非常注重儀容，永遠給人一種端莊和大方的獨特氣質。相信愛美的人士也懂得，注重儀容，也是對別人的尊重。

夏蕙姨每年都佩戴不同生肖的頭飾去黃大仙上頭注香。年三十晚在黃大仙廟外等候，她從大約下午三點左右,一直排隊到晚上12點,為的是上頭注香，祈求來年身體健康，帶來好運。然後，她會逛花市，與朋友一起吃宵夜，直至清晨回家。每年她去上頭注香，媒體必定爭相報導，看看她到底有什麼別出心裁的扮相。其實，很多年前，她與鄧碧雲、鳳凰女、司徒關佩英每年一起去上頭注香，不知道是命運的捉弄，又或是命中注定，每一次沒有上頭注香的姐妹，都相繼離開。所以，夏蕙姨必定在年三十晚上頭注香，以保安康。

傳媒稱她為「殯儀之星」，她無奈地說：「到了我這個年紀，身邊的朋友，走的走，病的病，但是我總要面對。」其實人生如浮雲，要珍惜眼前擁有的一切。她不在乎世俗的眼光，對負面的新聞，一笑置之，始終一如既往。

夏蕙姨生長在一個衣食無憂的家庭，本應該好像其他長者一樣，周遊列國，優哉游哉地生活。可她無論身在何處，仍關心社會時局，看到有些長者悽慘的景況，她積極置力於慈善事業。她成立「夏蕙慈善基金」，該基金得到香港政府的認可，她希望成立一個安老院，基金由政府和私人贊助，目的是幫助長者。目前，她將租一個地方，然後為一些無依無靠的孤寡老人派飯，一個星期一次，大約幾百人，希望幫助更多有需要的人士。她說：「傳媒從當初恨她， 到今天大眾愛她，並稱她為BB。」80多歲的她，廣告仍然源源不絕。例如：GoGoVan裡諧趣的廣告造型。而她扮演美人魚的廣告，裡面提及，不希望香港政府推行「明日大嶼」填海工程，她化身為美人魚，守護香港海洋這個家。

夏蕙姨一生有兩段刻骨銘心的愛情，她愛得轟烈，愛得專一。一位是前任丈夫已故胡百全（CBE, JP)；另一位是潘炳烈爵士。夏蕙姨是一個闊達的人，她覺得做人要「捨得」，她一生人「捨」去了金錢、時間和精神，卻「得」到健康和朋友。以富達、寬容和平常的心面對人生。凡事有捨、才有得。訪問之後，她卻不肯讓我們離開，一定要我們一起吃飯。她是我們的長輩，可她與我們卻沒有代溝。晚飯後，我們跟她道別，她與潘先生又向下一站候斯頓出發。我們希望他們永遠快樂，身體健康。