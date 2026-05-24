西雅圖數學博物館　不走高深學術　玩出數學趣味

不擅長數學的朋友以為告別校園，可以從此解除面對數學題的困擾，直到你成為父親或母親，孩子慢慢長大，拿回家的數學練習你愈來愈幫不上忙，想當然外包孩子數學給家教最省事。但是想要培養孩子的數學興趣，不是光丟給家教和頻頻刷題即可。大西雅圖地區終於有了一座數學博物館，帶孩子去一趟，孩子們可以透過各種遊戲開啟對數學的興趣，入場費用全免（歡迎捐獻），週五至週日向公眾開放。

西岸第一所數學博物館

平常不時參與社區活動的大西雅圖區居民，是否有印象西雅圖通用數學博物館（Seattle Universal Math Museum，以下簡稱SUMM）這個機構？SUMM今年3月於肯特（Kent）購物中心Kent Station的實體博物館正式開幕，但是他們自2021年開始已活躍於各大本地社區活動，可以在學校、社區中心、圖書館、農夫市集、嘉年華會、藝術展覽等找到他們的遊戲攤位，致力透過有趣數理玩具和桌遊向公眾推廣數學。

紐約有全美第一所數學博物館MoMath，當前西雅圖大學數學老師兼SUMM發起人Tracy Drinkwater帶團參訪MoMath後，便於2019年成立SUMM，並積極募資籌建本地數學博學館。Tracy曾分享：「我們希望強調數學是無處不在，而且是每個人都能夠學習。數學不僅僅是STEM之一，音樂、藝術、歷史同樣關於數學。」

暗藏數學遊戲



SUMM表示博物館適合所有年齡人士，其中館內的遊戲及互動展覽特別受國小、國中學生歡迎。剛好暑假快將來臨，家長們又多一個益智新場地可以和小孩一起創造美好回憶！館內遊戲多元化，像泡泡瓷磚是13塊不規則形狀瓷磚，玩家須將瓷磚拼進空框內，訓練玩者的空間推理能力；摺紙不是單純在摺一隻可愛小動物，其實是幾何學的立體呈現；棒棒建築立方體遊戲可以讓玩者初步認識數學於建築學上的應用。此外SUMM逢週末舉行付費90分鐘不同主題數學遊戲工作坊。

網址：seattlemathmuseum.org

地址：437 Ramsay Way Suite 102, Kent, WA 98032

文｜Yvette

圖｜SUMM