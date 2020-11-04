會長陳浩泉致詞及作會務報告。

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會最近通過zoom網絡平台舉行了2020年會員大會，來自加、美、中各地的加華作協顧問、會員和嘉賓、文友近50人參加了會議。

會議由加華作協執行會長梁麗芳教授主持，會長陳浩泉致辭並作會務報告，理事陳麗芬作財務報告，顧問王健(Jan Walls)教授與馬森教授致辭。胡守芳負責網絡技術操作，任京生、李敏儀負責攝影。

陳浩泉會長在致辭和會務報告中回顧了過去一年加華作協豐富多采的活動，包括「第一屆加華文學營」、「第二屆新世紀文學論壇」、第九屆「秋之韻」中英詩歌朗誦會，以及兩場新書發布會，還有丁果、賈葆蘅的文學講座等，成果耀眼。今年在新冠疫情下，加華作協也先後舉辦了網上的疫情詩文分享會、新書發布會和第十屆「秋之韻」中英詩歌朗誦會(與 Word Vancouver 合辦) 。同時，過去一年多，有六位會員分別獲得了不同的文學獎項。

作協資深顧問王健和馬森兩位教授在發言中均對加華作協的工作予以高度評價。王健憶述了他和加華作協的淵源，馬森則期許作家們在疫情下可更專注於寫作。

執行會長梁麗芳主持會議。

會議的後半部分是豐富多姿的文娛節目，表演者有畢業於溫哥華音樂學院和UBC音樂系的鋼琴演奏者曾紹雯獨奏蕭邦A小調練習曲《冬風》(Winter Wind)；王健英譯陳麗芬的詩作《夢》(Dream)，並作中英朗誦；古琴演奏家湯月明演奏《關山月》；律師兼詩人黃冬冬朗誦近作《稻湖》；詩人、資深媒體人徐望雲口琴獨奏蘇格蘭民謠《秋曉》；加華作協成員韓長福朗誦小小說《躲在後面的那張臉》；加華作協理事陳麗芬古箏獨奏《漁舟唱晚》；古典文學教授沈家莊男聲獨唱《滾滾長江東逝水》；加華作協會員杜杜女聲獨唱《又見炊煙》。

各人出色的表演贏得了大家的讚賞。會議在詩情樂韻的裊裊餘音中圓滿結束。

當天出席會議的還有彭燕彬、徐燕霖兩位敎授，以及余玉書、賈葆蘅、黃鶴峰、陳華英、曹小莉、楊蘭、安妮、林偉芝、葉光亞、楊柳、索妮婭、楓味、周孟釧、李柚聲、曹小平、李愛英等各地的嘉賓和作協成員與文友。

更多資訊請參看加華作協網站：www.ccwriters.ca 。