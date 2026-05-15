派克市場探新店　早起搶創意可頌

派克市場（Pike Place Market）擁有許多經典餐廳、咖啡店及烘焙店，吸引許多居民和遊客前往。然而派克市場的魅力不是光靠知名老店支撐，最近幾個月又再有新美食進駐，為這個歷史悠久的本地市場持續注入源源不絕的活力。

夫妻檔可頌專門店

西雅圖有不少優質烘焙店，店家們訓練出一群專業烘焙師，製作一個又一個美味可頌和麵包。Pufftown Bakehouse是一家位於派克市場的可頌專門店，店舖面積只有280平方英尺，所有可頌僅僅由一對夫婦每天在有限的空間內限量製作。Pufftown Bakehouse的烘焙師是Daniel Durand，他從事餐飲業達15年之久，2020年新冠疫情為他的高端餐飲主廚生涯按下暫停按鈕，卻開啟了他的法式酥皮世界。2021年Daniel和從事室內設計的太太Serena Rodriguez成立了Pufftown Bakehouse，以快閃形式為西雅圖朋友提供創意可頌。

2024年12月Pufftown Bakehouse實體店開幕，Daniel堅持以3天製作可頌，確保麵團、奶油、室內溫度及折疊造型步驟都恰到好處，難怪可頌往往於開市不久便迅速售罄！春季特色可頌口味共六款，包括焦糖檸檬可頌（內餡檸檬凝乳及藍莓果醬）、蝴蝶結可頌（內餡黑莓醬及起司蛋糕）、雞蛋可頌（內含火雞、起司及青蔥）、蔬菜可頌（內含黑椒瑞可塔起司、蘆筍、甜豆、青蔥、白蘿蔔及蜂巢）、可頌三角餃（含羊奶起司、菠菜、蒔蘿及歐芹）、可頌可樂餅（內含白醬西班牙火腿）。因為小店只有夫婦二人在運作，難以大量生產可頌，每天售完即止，建議想要品嘗多種口味的朋友，早上9時前到達最保險。逢週二至週六營業，5月16日（週六）休息一天。

Instagram：pufftownbakehouse

網址：www.pufftownbakehouse.com

地址：1928 Pike Pl, Seattle, WA 98121

自家製意式香腸

派克市場有不少高質素三明治店家可供選擇，去年12月又再增一家——Riccio’s Sausage Company。意大利裔店主Stanislao Rodolfo Riccio承傳了父親及祖父的家庭意大利香腸食譜，提供各式冷熱三明治。雖然店主成長於西雅圖，但是他在家鄉意大利南部卡拉布里亞（Calabria）生活了很長一段時間，當他有機會在西雅圖開店，卡拉布里亞香腸（可選溫和或香辣兩款）自然成為招牌食品之一。卡拉布里亞是意大利盛產辣椒的地區，所以傳統卡拉布里亞香腸都會加入辣椒粉。店家其他口味香腸包括意式香腸及意式香辣腸，標榜不含防腐劑、硝酸鹽及亞硝酸鹽。

Instagram：ricciossausageco

網址：www.ricciosco.com

地址：1511 Pike Pl, Seattle, WA 98101

文｜Yvette

圖｜Pufftown Bakehouse & Riccio’s Sausage Company