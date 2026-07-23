蓬鬆布里歐甜甜圈新點

西雅圖早已有一些布里歐甜甜圈（brioche donut）名店，但是你可能不想吃個甜甜圈也要特地大排長龍？近年大西雅圖地區的布里歐甜甜圈選擇陸續增加，以下介紹兩家人氣旺盛的新品牌，兩店的排隊挑戰程度相對少一點，可以較有效率地買到蓬鬆布里歐甜甜圈，還是值得一試吧？

韓味布里歐甜甜圈

當了十多年家庭主婦的媽媽，當最小的孩子羽翼漸長，除了重投朝九晚五的辦公室全職工作外，是否還有其他可能？來自馬里蘭州的Annie在2022年春天花了很多時間不停鑽研如何製作鬆軟布里歐甜甜圈，當她做出令人滿意的成品時，丈夫Noah極力鼓勵，Annie便開始線上出售布里歐甜甜圈，Good Lazy Donuts ‘n’ Stuff由此誕生。2022年12月夫妻二人第一次在假日市集擺攤，後來又進駐楓樹谷（Maple Valley）及倫頓（Renton）農夫市集，經過兩季農夫市集累積口碑，2025年初Good Lazy Donuts體實店正式於伊瑟闊（Issaquah）開幕。

Good Lazy Donuts布里歐甜甜圈需要兩天時間製作，當中必須經過一整晚的低温發酵過程，才可以做出味道濃郁而柔軟的布里歐甜甜圈，費時的發酵程序大大限制了他們的每天供應量，週末想要品嘗他們家的甜甜圈建議還是宜早不宜晚！甜甜圈口味每兩週更新一次，本期款式有泰式奶茶、榛子巧克力醬、檸檬卡士達醬、香草薰衣草及草莓脆脆，供應期至7月26日。夫婦二人是韓裔背景，店家也有供應一些韓風飲料，偶爾也會推出韓味甜甜圈，如黑芝麻、芋泥、抹茶、紅豆等。逢週四至週日營業。

Instagram：good.lazy

地址：936 NE Park Dr #100, Issaquah, WA 98029

南美風味布里歐甜甜圈

難得週末想晚起床，擔心買不到鬆軟布里歐甜甜圈？設有三家分店的Doce Donut Co——弗里蒙特（Fremont）、南聯湖（South Lake Union-Belltown交界）及貝爾維尤 （Bellevue），或許會是你的另一選擇（雖有分店幫忙分流不同區域食客，但各位想要週末買到甜甜圈還是建議中午前到達）。

Doce Donut甜甜圈採用經過24小時天然發酵的布里歐麵團，甜甜圈的鬆軟程度讓人一試難忘。店主夫婦來自南美，不時推出拉丁風味甜甜圈，熱銷款有三重牛奶甜甜圈，軟綿麵團浸透三種牛奶卡士達，底層是巧克力脆脆，上層綴以金黃蛋白霜，豐富口感深受食客歡迎。期間限定款曾有墨西哥香料巧克力，鬆軟甜甜圈淋上濃郁巧克力漿，綴以墨西哥乾辣椒及多重香料碎。他們家的甜甜圈口味眾多，款式每月更新，含常設款及限定款，合共超過10款。各分店逢週三至週日營業。

Instagram：docedonutco

地址：4106 Stone Way N Ste 104, Seattle, WA 98103（Fremont）

地址：2305 6th Ave, Seattle, WA 98121（SLU-Belltown）

地址：1015 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004（Bellevue）

文｜Yvette

圖｜Good Lazy Donuts & Doce Donut