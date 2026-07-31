哈利波特無人機藝術燈光秀

科技進駐大家生活的每一個角度，不少朋友認為浪漫、精彩的煙火秀，近年也紛紛結合，甚至全面轉用數百台、上千台無人駕駛飛機上演震撼視覺的燈光秀，壯麗程度不輸傳統煙花秀。西雅圖近年也不時利用無人機進行光影表演，上月世界盃期間於西雅圖中心上演多場無人機燈光秀，更是令旅客和居民津津樂道——黑夜中數百架無人機排列成對賽兩國國旗，並以燈光展示球賽比數。無人機可以呈獻的燈光秀自然不止於此，哈利波特迷請注意，西雅圖即將有兩場哈利波特無人機魔法燈光秀，有興趣的朋友又是時候搶票！

全球巡迴魔法秀

各位哈利波特迷有否認真地數算自己迷上哈利波特多少年了？如果再次提醒你哈利波特面世年份，可能會震驚大家？原來今年《哈利波特》電影已經踏入25週年（編按：此為慶祝電影特許經營權25週年，與電影全球首映有一年時間差），為了慶祝這個特別日子，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery Global Experience)及娛樂平台Fever合力策劃全球巡迴《哈利波特無人機藝術秀》（DroneArt Show: Harry Potter），首站洛杉磯場已於6月順利完成，現在陸續登陸北美及歐洲超過20個城市。西雅圖場將於8月14日（週五）及15日（週六）在Marymoor Park上演兩場。燈光秀動用1200架無人機，在夜空中排列豐富、細緻畫面，歷時一小時的表演將帶領參加者重溫電影經典片段及多個角色，如霍格華茲特快列車、霍格華茲城堡、小精靈多比、金探子、分類帽、送信貓頭鷹、霍格華茲四大學院徽章或神獸等，配搭現場電子小提琴手演奏電影原聲音樂，將魔法世界氛圍推至高峰。

同場加映：魔法世界嘉年華

夜空燈光秀將於晚上9:15正式開始，但是地面魔法晚會晚上7:15便開放入場。官方建議持票人士提早進場不是為了佔位子而已，而是可以參加同場加映的嘉年華會。首先入場人士可自選專屬的霍格華茲學院LED發光手環，燈光秀進行期間，觀眾手環透過現場中央控制發射器，配合上空演出內容而調節地面群眾手環燈光，現場視覺震撼程度遠超所想。嘉年華會上還有出售《哈利波特》電影25週年慶限定商品，包括發光魔杖、圍巾、衛衣、布袋、徽章等紀念品。當然也少不了奶油啤酒及其他魔法零食。成人門票$52.9起，兒童票$33.9起。如有8位以上親友一同前往，團體票每張$46.9起。

購票網址：thedroneartshow.com/seattle/harry-potter

表演地址：6046 West Lake Sammamish Pkwy NE, Redmond, WA 98052

文｜Yvette

圖｜Fever