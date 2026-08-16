Twinkle Land第二店開幕    狂溜高層旋轉滑梯

Twinkle Land Play Cafe自2024年東區貝爾維尤（Bellevue）開幕，火爆熱度持續不減，每個週末中午人滿為患是常態。但是小孩總是暴風式成長，踏入學齡階段的孩子攀爬能力厲害到超乎爸媽想像，過去喜歡帶小孩上親子餐廳的爸媽，可能需要幫大孩子找尋難度升級的室內遊樂場！Twinkle Land本月初於北區林伍德（Lynnwood）的第二分店終於開業，不但室內空間加碼，佔地1萬8千平方英尺，遊樂設施更是貝爾維尤店的進階版，想幫大娃放電完全不成問題。

多元設施玩不膩

Twinkle Land林伍德新店共兩層樓高，光是遊樂場區域設施已足夠小孩玩一天，特別適合5至12歲兒童，兩小時票$29、全天票$34（每位小孩可一位成人陪同進場）。新店最吸睛玩點必數雙層樓高旋轉滑梯（附設球池），大娃瘋狂上上下下溜過不停。玩家喜愛勇闖繽紛繩網障礙道，內含繩網樓梯、繩網水泡圈、繩網吊床等；另外還有軟墊障礙區，設有小孩最愛高空滑索——吊環款及坐球款，多元感官刺激玩得不願離開。

小孩童言童語可能曾經問過可否玩倉鼠的滾輪跑步機？在這裡小孩終於可以實現滾輪跑步機自由，場內備有巨型360度迴旋跑步機，只怕小孩跑到累。忍者障礙區將電子過關遊戲實體化，部分設施結合電動移動軟墊（軟墊台階或升降，或前後、左右轉動），玩家需要閃避會突然從軟墊牆彈出來的軟墊及巨型三葉塑膠扇葉，加倍好玩。其他設施包括跳彈床、光影小滑梯等。如果你家孩子們有一點年齡差距也不用擔心，場內同時附有適合學齡前兒童的遊樂區，可同時滿足不同年齡段孩子的玩樂需求。

小手作創意學習空間

如果你家小孩動靜皆宜，還可以考慮全日遊樂場加小手作套票（$50），這樣玩一天更划算。小玩家可在小手作區挑選一款小手作材料包，現場製作並將成品帶回家，如裝飾飾物盒。DIY Zone不但可製作自選小玩具，還有多個STEM動手體驗區，包括彩蛋障礙賽道、積木組裝、水球實驗等。另有電子遊戲區（須額外付費），還有多個派對房間可供預約，可容納16至44位賓客。

Instagram：Twinkleland Play Cafe

網址：www.twinklelandplaycafe.com/lynnwood-location

地址：19320 33rd Ave W Ste 101, Lynnwood, WA 98036

文｜Yvette

圖｜Twinkle Land Play Cafe