蓮生活佛將主持秋季大法會    一體同觀慈悲眾生如至親

蓮生活佛於彩虹雷藏寺開示佛法

蓮生活佛將於9月5日前往Bellevue市 Meydenbauer Center主持西雅圖雷藏寺秋季大法會，傳授大勢至菩薩本尊法。7月12日蓮生活佛於彩虹雷藏寺開示，楞嚴經中的大勢至菩薩念佛圓通章，對於如何能往生西方極樂世界有非常重要的教導。阿彌陀經、無量壽經、觀無量壽經、往生論，以及大勢至菩薩念佛圓通章，都是淨土宗的法寶。

蓮生活佛告訴大眾，戰爭是最大的殺生，而我們是要慈悲眾生。現在的詐騙橫行全世界，電話詐騙、愛情詐騙、投資詐騙，各式各樣的詐騙，人心很可怕，許多善良的人都被騙了。己所不欲，勿施於人，你願意被人家騙嗎？你的錢被騙了是不是會很傷心呢？那些詐騙的人連做人的基本道理都沒有，當然會下三惡道了。

蓮生活佛說，所有的畜生全是人裝在動物的皮毛裡面，不要以為自己一直是人，當被裝進老虎皮的時候就是老虎了。或者，當你一眨眼醒來，就已經在豬籠子裡面，你看著廚餘飼料擺在眼前，想著：「這個東西很噁心，我不吃。」但肚子餓，最後仍是吃了，吃時還覺得味道蠻好的，看到同伴，一樣可以溝通，豬跟豬可以講話，「喂，你是哪一位？」「你過去怎麼樣？」其實，三惡道的眾生都是人變的。

提及華州規模最大的亞裔與太平洋島民（API）醫療機構ICHS（國際診所），蓮生活佛說，許多華裔民眾一有病就去國際診所，那裡的櫃臺人員有會說華語的，醫護人員也都很親切，現在還要蓋華人的老人院。Sheng-Yen Lu Foundation的善款主要是贊助醫療、災難救助，及獎助學金，在醫療方面，至今已經捐給國際診所75萬美元，這診所在華州有數處，大廳牆上都可以看到Sheng-Yen Lu Foundation的贊助掛牌。

為什麼佛教要講不殺生？蓮生活佛說明，因為心、佛、眾生三無差別，一切眾生都是同一體性，所以我們要一體同觀，年長的人就看成是自己的父母親，年紀相若的就是兄弟姐妹，年紀輕的是子女，你必須要有這種慈悲眾生的心，才能夠上天堂。

楞嚴經裡佛陀說，六根雖皆源於妙明真心，卻是無始以來的妄想顛倒所產生，猶如浮在妙明真心上的虛幻空花。蓮生活佛闡釋，這就分成兩個世界，一個是妙明真心的真實世界，一個是六根所感知的虛幻世界。我們生活的世界，就是屬於六根的世界，但世人沒能發現一切都是虛幻的，一直在六根的世界裡輪迴，要修到妙明真心顯現，才能真正體認這世界全是空花。

蓮生活佛指出，密教講身口意清淨，身口意清淨了就是阿羅漢，也就是聖者了，要成為一位四聖界的聖者，是很難做到的，但唯有聖者才不會被妄念所迷惑，才能超越六道輪迴。禪宗講本來無一物，本來就沒有，所有六道通通都沒有了，只剩下妙明真心的真如實相世界，這就是開悟。