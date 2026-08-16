國際慈善藝術家協會慈善藝術展

(晶晶報導）國際慈善藝術家協會（ICAA）將於2026年9月12日在大西雅圖地區舉辦國際慈善藝術展暨公益義賣活動。

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本次活動由國際慈善藝術家協會發起，並與當地教會共同合作，邀請來自不同文化背景的藝術家參與，透過繪畫、書法、攝影、雕塑等多種藝術形式，把藝術展示與公益慈善結合起來。

活動的核心理念是：「以美濟世，連接藝術與善意。」

ICAA是一家依法註冊於美國的國際非營利公益組織，並已獲得美國聯邦政府501(c)(3)公益慈善組織資格，總部位於美國華盛頓州西雅圖。

本次慈善義賣中，藝術作品售出後的收益將按照既定公益機制進行分配，藝術家獲得相應作品收益，公益部分用於支持合作教會及相關社區公益項目，ICAA本身不從活動中收取服務費。

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ICAA希望透過此次活動探索一種可持續的公益藝術模式，讓藝術家透過作品參與慈善，也讓公益機構透過藝術獲得更多社會關注與支持。

這不僅是一場藝術展，也是一場公益實踐。

ICAA的長期願景是：「發起一場全球性的公益藝術行動。」

讓藝術服務公益，讓公益傳播藝術，讓藝術成為連接不同文化與社區的共同語言.

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二、記者訪談

1. 為什麼要舉辦這次慈善藝術展？

我們希望把藝術和公益真正結合起來。

傳統公益往往以直接募款為主，而藝術可以讓公益變得更有溫度，也讓藝術家的作品產生更多社會價值。

2. 這次活動和普通畫展最大的區別是什麼？

最大的區別是「公益」。

這不是單純展示作品，也不是商業畫展，而是透過藝術展覽和慈善義賣，讓藝術家、收藏者、教會、社區和公眾共同參與公益。

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3. ICAA是什麼樣的組織？

ICAA全稱是國際慈善藝術家協會，是依法註冊於美國的國際非營利公益組織，並具有美國聯邦501(c)(3)公益慈善組織資格，總部位於西雅圖。

4. ICAA靠這次畫展賺錢嗎？

不靠這次活動賺錢。

ICAA本身不從本次慈善義賣中收取服務費，我們更希望建立一種長期、透明、可複製的公益藝術合作模式。

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5. 畫賣出去以後，錢怎麼分？

按照本次活動既定機制，作品銷售收入一部分歸藝術家或作品提供者，另一部分用於公益慈善項目。

我們希望既尊重藝術家的勞動和作品價值，也讓每一次成交都能夠為公益產生實際幫助。

6. 為什麼選擇和教會合作？

教會長期服務社區，也有比較成熟的志願者和公益體系。

我們希望透過合作，把藝術資源、社區資源和公益資源連接起來，而不是由ICAA單獨完成所有事情。

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7. 參加活動的藝術家來自哪裡？

我們邀請了西雅圖本地以及不同地區、不同文化背景的藝術家參與。

ICAA希望未來逐步擴大國際藝術家之間的交流，讓不同文化透過藝術產生連接。

8. 普通市民可以參加嗎？

可以。

我們希望這不僅是藝術家和收藏家的活動，也是一場面向社區公眾開放的公益文化活動。

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9. ICAA未來還會繼續舉辦類似活動嗎？

會。

我們的目標不是只辦一次畫展，而是把這種模式逐步發展成為長期的公益藝術項目。

10. ICAA未來最大的願景是什麼？

我們的願景是：

「發起一場全球性的公益藝術行動。」

我們希望未來有越來越多藝術家、學校、教會、公益機構、企業和社區加入，讓藝術真正成為連接善意和社會的橋樑。

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11. 你最希望大家怎樣理解ICAA？

我希望大家不要把ICAA只理解成一個藝術協會。

我們真正想做的，是搭建一個連接藝術和公益的平台。

讓藝術家因為公益被更多人看見，也讓公益因為藝術獲得更多關注。

12. 用一句話概括這次活動？＇

讓一件藝術作品，在創造美的同時，也能夠創造善。