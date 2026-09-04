挑戰6美元吃炸雞漢堡？

生活在美國大不容易，省錢一族想方設法省點小錢。無奈認真工作的過程實在累人，再想省錢也沒有辦法每一頓都自己動手做，外吃不但為了果腹，也能夠提振精神。在2026年想要吃便宜漢堡包，一般離不開好幾個大型連鎖快餐店，配搭各店的官方手機應用程式儲分、使用電子優惠券，絕對是快速、經濟的首選，6美元解決一餐絕對不是天方夜譚！但是Dick’s Drive-In、麥當奴、温蒂漢堡、Jack in the Box等連鎖味道吃多了，真的不是一個膩字可形容，到底在百物騰貴的市道下，大西雅圖地區還有那些小店可以6美元解決一餐？

厚炸雞漢堡$4.75

B’s Hot Chicken第一家店開在塔科馬社區大學（Tacoma Community College）旁，一份雞堡套餐（含薯條及飲料）$12.99，單點雞堡$6.99，這個價錢相對其他大型連鎖快餐店無疑是佛心價！重點是他們的炸雞分量十足，堅持不採用冷凍雞肉，清真認證屠宰雞隻至烹調上桌維持在一星期左右，做出外脆內嫩的炸雞塊，有四種辣度可供選擇。

B’s Hot Chicken第二分店剛於8月22日在肯特（Kent）開幕，開幕日送出100個名額，可享全年免費炸雞、薯條及飲料，吸引極多客人在開幕前一個晚上在新店外露宿等候。沒有成功搶到好康的讀者朋友不用失望，肯特店的食品選項暫時比塔科馬店少一些，但是新店一個炸雞漢堡只需$4.75，加點薯條額外$2.99！截稿前夕店家暫未公布特惠炸雞堡結束日期，有興趣吃超划算雞漢堡不妨早點前往。

Instagram：bshotchicken

地址：23221 Pacific Hwy S, Kent, WA 98032

地址：2102 Mildred St W, University Place, WA 98466

經典快餐老店

來西雅圖夠久的朋友可能曾經聽過Zesto’s這家位於巴拉德高中（Ballard High School）對面的傳統美式漢堡包老店，在1950年代至2010年代為不同年代的高中生積累了豐富的青春回憶。雖然首店已於2012年結束營業，但是他們在西雅圖市中心東南方雷尼爾山谷（Rainier Valley）的第二分店更名為Zest Fast Food，持續沿用相同食譜製作漢堡包，多年來價錢雖然有微調，但是依然是可親價格——現在雞漢堡$5.3、起司漢堡包$3.98、炸魚薯條$8.75。

地址：7111 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118

文｜Yvette

圖｜B’s Hot Chicken