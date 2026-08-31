蓮生活佛領眾祝賀瑤池金母聖誕    新書敲響晨鐘教示戒定慧

蓮生活佛於蟠桃會慶典中開示佛法

西雅圖雷藏寺8月29日舉辦蟠桃會慶典，蓮生活佛領眾祝賀瑤池金母聖誕，並由住持釋蓮吟等多位長老、上師、法師，進行請法儀式，祈請蓮生活佛主持下週六在Meydenbauer Center舉行的阿彌陀佛超度大法會，傳授大勢至菩薩本尊法。蓮生活佛發表第310本著作敲響晨鐘，在慶典尾聲時以掃帚法器為大眾做加持、還淨。

蓮生活佛表示，將把一生所學的精華、佛法奧秘，在大法會時全講出來，但因時間不足，因此也會詳細寫入未來第312本著作最後的秘密一書中。法輪已轉，晨鐘已敲，信或不信，悟或不悟，端看行者個人。

蓮生活佛告訴大眾，總有一天自己會說走就走，到時身殼已不在，大家要好好修行。有四點很重要，第一是慈悲，第二是平等，第三是寬恕、第四是清淨，這也是佛陀所說的「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。不可以少善根福德因緣得生彼國，你的心在阿彌陀佛那裡，能一心不亂的念佛，又有善根，就一定可以到阿彌陀佛的佛國。

慶典中大眾齊誦瑤池金母普度收圓定慧解脫真經，蓮生活佛指出，經文中提到「解脫非難，難在定慧，身心大定，便生智慧」，接下來，「欲明解說，先除六賊，耳不聽聲、目不視色、身不觸物、意不著物、鼻不妄嗅、口不貪食，六賊既空，五蘊自明」，這即是楞嚴經所講的根塵識十八界皆空，由此而五蘊光明，何難解脫。

家喻戶曉的心經，首句「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，蓮生活佛說明，心經是觀自在菩薩進入甚深三摩地時，以智慧觀照而證知，如果你瞭解心經，就知道一切無所得，由於在娑婆世界什麼都得不到，你便能專注於入三摩地，才能從世間的無常、苦、小我、混亂，昇華為涅槃的常、樂、大我、寂靜。如何證明呢？你能化為光明，密教大圓滿法的阿底瑜伽就是化虹大法，蓮華生大士便是身化虹光。

新書敲響晨鐘，是蓮生活佛的讀書心得，由所讀所聞，加上自己的思思念念而成，並收錄數篇近期的開示內容，題材廣泛，遍及戒定慧三無漏學。一篇題為鬼現真形的文章，直指無相義諦。內容敘述濟南朱子青有一位鬼朋友，只能聽到祂講話，不見其形。一次聚會，眾人建議鬼友現形，祂答：「如果真的要我現真形，真形怎麼能見？如果要見我幻象，是形象幻現，如同不見是一樣，那又何必一定要看見？」眾人雖覺有理，仍然一請再請。

鬼友問：「你們的心中，我是什麼形象？」一人答：「應該是老儒形象。」鬼友於是應聲顯現為一位手持書卷的老學究，之後祂再隨著眾人臆測所言，陸續變現成道長、天官、美女、嬰兒等。朱子青說：「這一切都是幻化，我們要看真形！」鬼友答：「這世界之大，並無真形能見，就算你們是人，也一樣沒有真形。什麼是真形？哈哈哈！」鬼友大笑而去。

蓮生活佛在文末揭示，人的一生從出生到老，都在變化變形，什麼是真形？佛陀說：「一切有相，皆是虛妄，唯有如來藏、妙明真心是真形。」因此，世上無真形，真形無相。