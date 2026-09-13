自助壽司吧     每磅$15.99    值得排隊嗎？

在大西雅圖地區想要吃壽司，日式料理餐廳、廚師發辦（Omakase）、迴轉壽司、日韓超市壽司等不同類型皆有，大家按照每餐預算選擇店家，可以說不論預算高低總是能夠找到品質不俗的壽司。連鎖美式超市按重量計算的自助熟食區及沙拉吧，一向是不少追求快捷便利上班族的午餐選擇，但是你有否想過可以有一家自助壽司專門店嗎？而且收費按重量計算，客人可以每一款口味只選一件。

新南邊店開幕

不少華人朋友早已非常熟悉亞洲知名連鎖外帶壽司品牌模式，大家進店先拿一個塑膠盒，再用夾子將喜歡的單件壽司放進盒內，按件收費尋常不過。FOB Sushi Bar是西雅圖鮮少按磅計算的自助壽司店，每磅$15.99。第一家店於2024年初在西雅圖市中心貝爾敦（Belltown）開業，專門供應種類繁多的各式壽司；第二分店名為FOB Poke & Sushi Bar位於貝爾維尤（Bellevue），同時供應夏威夷拌飯及自助壽司；上月塔克維拉（Tukwila）鄰近大型購物商場的第三分店開幕，內用區域大大增加，食客可以舒適地享用壽司或夏拌飯。各店午餐及晚餐尖峰時段雖然會出現人龍，但是隊伍移動速度很快，大部分食客都不用等太久。

琳瑯滿目壽司吧

你可能以為一磅壽司$15.99，大概就是一般超市常見的壽司款式吧？最令人驚喜的是FOB Sushi Bar的壽司選擇高達40款，包括握壽司、捲壽司、軍艦壽司、豆皮壽司等，而且每個品項備有不同口味可供選擇。客人可以隨意挑選喜歡的壽司款式，不像餐廳或超市壽司組合可能出現一部分不合個人口味的壽司。他們家甚至連豆皮壽司也裹入繽紛醃料，例如熟蝦沙律、熟龍蝦、芒果粟米或三文魚粒及吞拿魚粒，而不是只有純醋飯的原味豆皮壽司。

Instagram：fobsushibar

地址：2101 4th Ave, Seattle, WA 98121

地址：333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004

地址：377 Strander Blvd, Tukwila, WA 98188

文｜Yvette

圖｜FOB Sushi Bar