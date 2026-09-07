蓮生活佛主持秋季超度大法會    佛陀未曾來過娑婆世界

西雅圖雷藏寺9月5日假座Bellevue市Meydenbauer Center舉行一年一度的秋季阿彌陀佛超度大法會，政經等各界嘉賓與十方善信湧入，冠蓋雲集，台灣朝野政要紛紛來函致賀法會成功，賴清德總統致贈字幅弘法利僑、蕭美琴副總統致贈字幅汲善培德。人潮洶湧，慈善與宗教文物等數十個攤位琳瑯滿目，處處可見親朋好友相聚寒暄，熱鬧非凡。

Mercer Island市議員Julia Hsieh致詞時表示，今天與大家一同慶祝這個美好的社群活動，我感到無比的榮幸和感恩，想和大家分享一首歌。 隨即，Julia Hsieh高歌一曲悠揚動聽的南摩阿彌陀佛聖號。

Medina市長Jessica Rossman致詞時表示，能夠來到這裡，與大家一起祝福、團結、攜手共建一個包括本地乃至於全世界的社區，對我來說意義非凡。我真心希望，我們所有人都能思考如何將這裡的和平、團結、友愛和體貼，帶回我們居住的社區。

盧勝彥佈施基金會總裁盧佛青致詞時表示，匯聚大家的善心，產生了巨大力量，使我們得以興建學校與醫療診所，幫助學生們上大學，也讓移民、難民，以及社會上最需要幫助的人，都有機會獲得良好的教育、醫療照顧，與更好的生活。今年是盧勝彥佈施基金會成立的第18年，在大家的合力支持下，18年來已發放公益善款超過1800萬美元。

蓮生活佛主持秋季阿彌陀佛超度大法會

蓮生活佛開示時說要告訴大家一個很機密的，跟隨瑤池金母56年直到最近才終於領悟的道理，講出來會驚天動地，「釋迦牟尼佛從來沒有來過娑婆世界」。怎麼回事？那佛陀一生行化的八大聖地呢？

蓮生活佛說明，太陽有來過娑婆世界嗎？沒有，只有太陽光來過。佛陀曾說，祂從來沒有說過法，如果說祂有說法，就是謗佛。但是，祂明明說法49年，為什麼講沒有說法呢？因為釋迦牟尼佛本尊是在常寂光，如如不動，不曾來到娑婆世界，只是釋迦牟尼佛的光到了娑婆世界，進入悉達多太子的身體，悉達多太子便代表釋迦牟尼佛在娑婆世界教導佛法。

蓮生活佛進一步解釋，悉達多太子在菩提伽耶看到東方明星，也就是看到祂自己的本尊，便說：「眾生都有佛性，我馬上就要涅槃。」這光就要回歸常寂光了。後來因為大梵天與帝釋天懇請祂留下說法，才有三轉法輪。然而，這都是釋迦牟尼佛的光所做的行化，而不是釋迦牟尼佛本尊，所以祂可以講：「我根本沒有說法，如果有說法就是謗佛。」懂了這一點，就能看懂金剛經了。

秋季阿彌陀佛大法會現場

蓮生活佛再揭開一個秘密，56年前他被瑤池金母帶去看蓮花童子，只見一片耀眼的光芒，像鑽石一樣閃耀的光，看不到裡面，無形無相，當時瑤池金母說這就是蓮花童子。這是說蓮花童子根本沒有來娑婆世界，祂也是常寂光，而坐在這法座上的人，只是蓮花童子的一個象徵盧勝彥，不會是永遠的，因為過不久這四大假合的身體就會變成一堆灰塵。

蓮生活佛強調，眾生都是光，光以外的身殼是四大假合，只有這個光可以回到常寂光，其餘四大全部是假的東西，終歸壞滅。世人因為貪、嗔、癡才造業，造了業就有六道輪迴，一個人如果不修行，是出不了輪迴的。需將自私的小我昇華為幫助眾生的大我，要為別人想，要救度眾生。救度眾生就是慈悲、平等、寬容，以及清淨。修行就是在修清淨，只有把自己的業障清除了，才能夠回到自己原來的常寂光真如法界。