西雅圖一年總有好幾家新烘焙咖啡店開幕，總算能滿足喜歡麵包甜點和咖啡的居民。感恩節即將來臨，重視吃的朋友正在找尋與過去幾年稍稍不一樣味道的派，才驚覺派專門店的刷新速度非常慢。這也難怪，畢竟派的季節性太強，一般人很少在生日、紀念日、婚禮來一個南瓜派、蘋果派或胡桃派，往往要等到感恩節，派才是非吃不可的存在。決意品嘗新派店家的朋友不用失望，巴拉德（Ballard）近年還是有一家全新手工派專門店，非常值得大家一試！

紐約名派在西雅圖？

如果你定期前往巴拉德和大學區農夫市集採買，你可能會有印象其中一個粉紅色小攤Pie Bird Bakeshop，她們自2018年於兩個農夫市集出售各式鹹甜派，更創立派會員訂閱製，每月直送新鮮派到會員家門口，成功吸納一群忠實粉絲。去年Pie Bird Bakeshop接手於巴拉德經營了近10年的Pie Bar位置，店主Hannah Jacobsen一改原店的昏暗微醺酒吧格調，變化成採光明亮的粉彩少女氛圍，派不再是深夜下酒小吃，還可以是早午餐選項。

Hannah的童年夏天總是跟隨祖父在華州田野採摘莓果，再自家製作酥脆酸甜的莓派。成年後她離開西雅圖，加入曾被譽為紐約最佳派店的Petee’s Pie Company，打磨專業製派功夫，並於紐約廚藝學院（Institute of Culinary Education）修讀商業管理課程。Hannah學成歸來，馬上於本地農夫市集出售各式派，經過7年累積深厚口碑，並在2025年夏天於巴拉德開立實體店舖。Pie Bird嚴選歐式奶油，而且用量絕不吝嗇，特高乳脂含量配方做出奶香濃郁、層次豐富的派皮；麵粉選擇也絲毫不馬虎，堅持採用華州在地石磨麵粉，派入口還是可以嘗到淡淡麥香。

經典 VS 新款？

介紹了一輪Pie Bird的小故事，怎能不預告今年感恩節派口味呢？Pie Bird今年感恩節供應7款口味，經典款式有南瓜派、楓糖胡桃派、藍莓派、蘋果胡桃奶酥派、蘋果派；想一試店家的創新口味，則不能錯過波本威士忌巧克力胡桃派、巧克力內層南瓜派。需要無麩質飲食的朋友，楓糖胡桃派、南瓜派及蘋果胡桃奶酥派，皆設無麩質版本。由現在至11月20日（週五）晚上11:59下單，可於11月23日至26日到巴拉德實體店領取。

波本威士忌巧克力胡桃派

巧克力內層南瓜派

Instagram：piebirdbakeshop

網址：piebirdbakeshop.com

地址：2218 NW Market St, Seattle, WA 98107

文｜Yvette

圖｜Pie Bird

