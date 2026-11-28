滿心期待計劃接下來幾週的聖誕節活動，順手一看天氣預測，又是一整個星期在下雨……怕冷、討厭雨水的朋友不用失望！今年西雅圖市中心購物中心Westlake Park三樓設了一個全新家庭互動娛樂玩樂點——聖誕小鎮（Christmas Towne），佔地達2.2 萬平方英尺，入場人士可以溫暖地沉浸在聖誕主題遊戲中。這幾年不少大西雅圖地區居民建立了一個新的本地節慶傳統——逛西雅圖中心聖誕市集（Seattle Christmas Market）。剛好西雅圖單軌電車（Seattle Monorail）連通兩場聖誕活動地點，有興趣的朋友只要時間分配得宜，一天即可玩遍兩大市中心活動，完全不用糾結二選一。

親子飄雪聖誕小鎮

室內聖誕小鎮Christmas Towne首度進駐西雅圖市中心Westlake Park，四個主題區域體驗不同聖誕童趣，包括「魔幻雪廣場」，每小時降下飄雪、寵物領養過暖冬等；「聖誕手作巷」親子一同製作節日創意手工藝、聖誕甜點裝飾等；「聖誕頌樞紐站」為歡樂派對區，設現場遊戲節目。其中互動探索區「星光十字路口」最具玩味，設有聖誕密室解謎，親子合作解難闖關，相較一般密室逃脫更適合低齡參加者；虛擬實境聖誕冒險，入場人士可以比賽組裝聖誕老人玩具訂單、裝飾虛擬薑餅屋、參與虛擬雪球大戰、穿梭聖誕世界。聖誕小鎮開放日期由現在至12月24日，門票由$18.99起。

購票網址：litimmersive.com

地址：400 Pine Street,Seattle, WA 98101

浪漫約會聖誕市集

家長帶活力充沛小孩到室內聖誕小鎮放電完畢，也是時候換夫妻約會聖誕市集！西雅圖中心聖誕市集邁入第四屆，今年首度延至聖誕節翌日繼續開放，更加碼全天候每三十分鐘飄雪秀（不像去年每天只有三場指定時間飄雪秀）。不論是夫婦想要重拾戀愛感覺，還是年輕情侶想要度過浪漫佳節，都不要錯過燈光璀璨的情人巷、走進高聳聖誕樹內部、在聖誕樹森林許願、搭乘夢幻旋轉木馬、品嘗節慶香料熱紅酒等。聖誕市集開放日期由現在至12月26日，成人門票按入場日子變更$6.99 至 $21.99 （另加稅及手續費）。

購票網址：seattlechristmasmarket.com

地址：305 Harrison St, Seattle, WA 98109

文｜Yvette

圖｜Christmas Towne & Seattle Christmas Market