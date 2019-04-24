北西雅圖愛滋病毒激增 流浪者人口上升成隱憂

（編譯：Camille）阿片類藥物的濫用和流浪者的人口增加，助長了北西雅圖地區的愛滋病毒爆發。

根據西雅圖和金縣公共衛生部門的說法，愛滋病確診病例的激增主要出現在北西雅圖地區有靜脈注射毒品行為的男性異性戀流浪者，和從事性工作的女性流浪者群體中。自2018年1月以來，該群體已有17人確認感染愛滋病毒。追溯到2008年，則已有26人被確診染病。

在金縣，從2017年到2018年，注射毒品的異性戀者的愛滋病確診率上升了三倍。公共衛生HIV / STD專案主任馬修·戈登博士（Dr. Matthew Golden）表示，感染率的快速上升可能是不斷增長的無家可歸人口與阿片類藥物濫用的耦合結果。

「高危人口的規模不斷擴大，」他說。

出現在這一人群中的愛滋病病例令公共衛生官員倍感擔憂，因為無家可歸的吸毒者通常沒有途徑接觸醫療和預防專案。去年夏天病情爆發趨勢出現時，公共衛生部門即開始與北西雅圖地區的醫療服務提供者，社會服務機構等進行合作。

在北西雅圖地區Aurora大道附近，增加了越來越多的即時愛滋病檢測設點，同時增加了該區域清潔針頭的分發。戈登說，儘管金縣實施了大型的針頭更換專案，但並未觸及這一地區，也未對控制病毒蔓延產生積極影響。

異性戀男性和女性患病的比率上升與金縣過去的感染模式相反，過去患病率較高群體是男性同性戀者。金縣患病比率的上升與全國愛滋病病例數量的減少也背道而馳。金縣表示，該縣之前異性戀愛滋病患者較低應部分歸功於針頭更換專案。

「到頭來，我們還是需要把工作做的更好，」戈登說。 「我們需要更好地解決無家可歸問題和阿片類藥物濫用問題。」

希瑞沙·丹尼瑞迪博士（Dr. Shireesha Dhanireddy）表示，其他影響北西雅圖群體人群的因素是缺乏對異性戀者愛滋病毒傳播的關注，以及從事性交易的女性患者增加。作為港景醫療中心麥迪遜診所的醫療主任，丹尼瑞迪與北西雅圖安全健康與賦權診所（Safe Healthy and Empowered， S.H.E.）合作。該診所為無家可歸者，吸毒者或性工作者提供計劃生育、疫苗接種和性傳播疾病檢測等服務。

丹尼瑞迪說：「這些女性每天都不得不面臨被虐待強姦和襲擊的危險，還要面臨恥辱和疾病威脅，這簡直的難以承受的。」

越來越多的無家可歸的異性戀者感染愛滋病病毒並非只有西雅圖的個例。戈登說，辛辛那提、印第安那州斯科特縣以及馬薩諸塞州的洛厄爾和勞倫斯地區也爆發了類似疫情。

傳染病一直困擾著西雅圖的無家可歸者。西雅圖和金縣公共衛生部門去年發佈了針對罕見疾病爆發的建議，如志賀氏桿菌和五日熱巴爾通體的感染病情。

上週四（18日），金縣公共衛生官員說，當地一名流浪男子被診斷出患有甲型肝炎病毒並住院治療。甲型肝炎並不常見，但具有高度傳染性。無家可歸者，通過靜脈注射使用毒品的人以及與同性發生性關係的男性患病的風險更大。