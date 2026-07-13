社區新聞 Updated: July 13, 2026 2026年8月4日初選及特別選舉選民登記及選舉資訊 By SCT July 13, 2026 0 Share FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Must Read E食住行Staff - July 10, 2026抹茶控即衝！大學區兩大抹茶新店神對決 E食住行Staff - July 3, 2026華州南部洞穴 3小時直闖地下世界 西城工商Staff - June 29, 2026蓮生活佛領眾浴佛賀佛誕 發表新書心與心的對話... SCT Tagsnew Share FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Previous article抹茶控即衝！大學區兩大抹茶新店神對決 - Advertisement - - Advertisement - Latest News E食住行Staff - July 10, 2026抹茶控即衝！大學區兩大抹茶新店神對決 你自覺是I人，不擅交際，光想話題就壓力... E食住行 華州南部洞穴 3小時直闖地下世界 Staff - July 3, 2026 西城工商 蓮生活佛領眾浴佛賀佛誕 發表新書心與心的對話... Staff - June 29, 2026 E食住行 周深唱主題曲+劉偉強監製，這仗我追定了！ 《四渡》... Staff - June 29, 2026 E食住行 西雅圖手工意大利麵新店：南意家庭風味 Staff - June 26, 2026 - Advertisement - More Articles Like This 蓮生活佛將傳授大勢至菩薩法 發表新書永恆的星... 社區新聞 Staff - April 27, 2026 正在懷孕嗎？保護您的嬰兒，避免患上乙型肝炎。 社區新聞 SCT - February 11, 2026 2026年2月10日特别选举选民登记及选举资讯 社區新聞 SCT - January 21, 2026 重返校園前请给孩子接種疫苗 Local News SCT - August 19, 2025 - Advertisement -