家中小學生探訪完家有毛孩的朋友，吵著也要一隻小寵物，飼養動物是一輩子的事，責任重大，已經夠忙碌的爸媽自然不會輕易答應。孩子卻堅定執著地持續請求，內心融化的爸媽可能會拋出「你負責照顧我們才可以養寵物。」這類型對話大概曾經出現在不少家庭？飼養寵物最怕孩子三分鐘熱度，照顧貓咪或汪汪是一個長遠的承諾，有些美國家庭折衷答應讓孩子飼養生命週期較短的口袋寵物，如倉鼠和天竺鼠。

一籠一倉鼠

倉鼠的生活空間需求、日常照護相對飼養貓狗簡單一些，對喜歡小寵物的國際留學生、短暫留美打工族有一定吸引力，也是培養孩子愛心和照顧動物責任心的入門選擇。雖然倉鼠可以在本地連鎖寵物店輕易購買，價錢也才二、三十美元，但是不少倉鼠還在等待一個新的家，有興趣飼養倉鼠的朋友不妨考慮領養代替購買！

大部分品種的倉鼠擁有強烈的領地意識，多隻倉鼠同處一個空間，很大機會會互雙殘害，必須一隻倉鼠獨處一個籠舍。近年倉鼠籠舍標準大大革新，在美國建議籠舍底面積最少450至600平方英吋，理想墊材需最少10吋，必須備有直徑最少10吋的靜音滾輪（千萬別以為滾輪只是倉鼠玩具，滾輪可是滿足倉鼠生理機制的必需品），與港台飼養倉鼠常用小型塑料籠有極大分別，而合適的居住環境可避免倉鼠出現瘋狂抓咬狹窄籠子和自殘身體的行為。飼養倉鼠前家長可以提前告知孩子倉鼠的平均壽命只有2至3年，不像貓狗般可達15至20年，正面教導孩子如何面對死亡，好好上一節生命教育課。



成雙天竺鼠

多孩家庭中如果每一個小孩都吵著分別要一隻口袋動物，爸媽真的可能快要瘋掉。爸媽先深呼吸，看看是否可以考慮飼養必須群居的天竺鼠？大西雅圖地區的小動物領養機構規定必須同時領養兩隻天竺鼠，正好適合兩孩家庭，兩個小孩分工合作，共同照料兩隻小可愛。

天竺鼠平均壽命為5至8年，照護規格完全不同於倉鼠。一般美國家庭採用網片拼裝組合籠飼養一對天竺鼠，建議最低底面積是2 × 4網片（1512平方英吋），所需空間大大增加，適合擁有寬敞生活空間的家庭；絕對不能放置滾輪，因為會傷及天竺鼠脊椎骨骼，天竺鼠需在足夠長度的地板平面（ 55 × 28 吋）上直線奔跑；天竺鼠大便頻率極高，孩子每天最少早晚各一次清理天竺鼠大便。

有興趣領養可愛口袋動物的家庭，不妨密切留意本地動物收容所或民間動物救援組織，甚至各大社交媒體小動物領養群組！

文｜Yvette

圖｜Seattle Animal Shelter