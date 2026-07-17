西雅圖第一家廣島燒專門店

曾經香港、台灣的美食廣場總可以找到大阪燒的攤位，一份大阪燒作為正餐可能不夠果腹，其中一款升級套餐組合是配搭日式炒麵，滿滿澱粉質當時極受上班族和學生歡迎。這幾年港台大阪燒慢慢走向可以坐得更舒適的專門店模式，過去西雅圖居民想吃大阪燒只能在日本料理餐廳點一份前菜大阪燒過口癮，又或自家製作合乎個人口味的大阪燒，今年西雅圖終於有第一家御好燒專門店——Okonomiyaki Jiban-Ya！

不同流派御好燒

喜愛日本動漫或經常旅遊日本的朋友，或許對「御好燒」（Okonomiyaki）這個名字有點印象？御好燒其實就是陪伴不少華人朋友成長的大阪燒，大阪燒加日式炒麵不是港台美食廣場店家迎合本地食客的在地出品，而是一個真實存在的大阪燒流派。

大阪燒加日式炒麵這種吃法，在日本主要有兩種不同做法——摩登燒及廣島燒。摩登燒是所有食材同時加入麵糊，並倒入鐵板煎製，再把炒好的麵加進大阪燒上面；廣島燒則是把食材一層一層放置，吃起來更層次分明。

第三發單一料理專門店

平常有關注西雅圖最新亞洲菜資訊的朋友，是否知道自2020年迅速崛起的泰裔移民兄弟Boss（Akarawin Lertsirisin）及JP（Jakkapat Lertsirisin）？二人首先於巴拉德（Ballard）開立多樣化粥品專門店Secret Congee，這裡供應的粥品不是單一的廣東粥，又或純粹的泰國粥，而是糅合亞洲粥品風味，並加入新穎食材配搭，像蒜香藍蟹粥、冬蔭功鮮蝦粥、慢煮牛肉泡菜粥等，更曾獲《紐約時報》（The New York Times）評為「西雅圖最佳 25 間餐廳」之一！二人共同創辦的第二間專門料理餐廳Ginger & Scallion位於菲尼嶺（Phinney Ridge），主打泰北咖喱雞蛋麵，同樣是一家人氣亞洲料理店。今年他們於大學區（University District）設立西雅圖第一家御好燒專門店，專門製作具有層次感的廣島燒，供應口味包括經典五花肉、干貝起司、炸生蠔、炸蝦天婦羅、納豆及粟米起司。

Instagram：Okonomiyaki Jiban-Ya

地址： 660 NE Northlake Way, Seattle, WA 98105

文｜Yvette

圖｜Okonomiyaki Jiban-Ya