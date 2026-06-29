週深唱主題曲+劉偉強監製，這仗我追定了！ 《四渡》7.10 北美見!

有些電影，是為了記住一段路。

1934年，中央紅軍在長征途中經歷血戰湘江後，面對重重包圍，幾乎被推到命運邊緣。前方是未知，身後是追兵，蔣介石調集四十萬大軍形成「鐵桶合圍」。

在看似沒有退路的局面下，紅軍以靈活機動的戰略，四渡赤水，在運動中尋找生機，最終跳出包圍，完成長徵中至關重要的戰略轉折。

這個故事，終於在暑期搬上了大銀幕。

01 | 不只拍歷史，拍的是「人如何在絕境裡找到方向」

《四渡》Crossing 是2026年最受矚目的華語戰爭史詩之一。本片由徐展雄執導、劉偉強監製，冬擔任製作人，劉毅編劇。劉燁、王雷、於適、王志飛、王耀慶等實力陣容出演，日前已正式定檔2026年7月10日北美上映，美版海報同步發表。

北京首映禮及多場點映後，本片收穫了媒體與觀眾的正面回饋。不少觀眾表示，真正打動人的，不只是宏大的戰爭場面，而是紅軍在絕境中一步步尋找生機、完成破局的過程。

尤其是紅軍與對手之間的戰略博弈，節奏緊湊、層層推進，既有戰場壓迫感，也有謀略反轉的爽感——讓觀眾更直觀地感受到，「四渡赤水」為何被稱為軍事史上的「神來之筆」。

也有年輕觀眾留下了這樣的話：「影片沒有把歷史拍得遙遠，而是讓人看見：人在低谷時如何重新找到方向；團隊在壓力之下如何做出選擇；信念在最艱難的時候，如何成為繼續向前的力量。」

這大概就是《四渡》和許多戰爭片不同的地方 —— 它不拍「神」，它拍「人」。

主流院線與中國同步上映

這不僅是一部電影的出海，更是一場華語武俠，重返世界銀幕中心的試探性出刀。

02 | 從《無間道》到《四渡》：劉偉強的變與不變

提到監製劉偉強，北美觀眾並不陌生。 2002年，《無間道》橫空出世，不僅在香港電影低谷中殺出一條血路，更被馬丁史柯西斯翻拍為《無間行者》，拿下奧斯卡最佳影片。二十多年來，劉偉強始終是華語電影界最能駕馭「男性群像」與「緊張博弈感」的導演之一。 《古惑仔》系列定義了一代人的街頭記憶，《頭文字D》把賽車拍成了青春與命運的交響。近年來從《建軍大業》到《中國機長》，他不斷在主旋律與類型片之間尋找融合的邊界。



這次，他以監製身分坐鎮《四渡》，把控戰爭大場面與群像敘事的全局質感。如果說《無間道》拍的是「臥底與反臥底」的人性困局，那麼《四渡》拍的則是一場「圍堵與反圍堵」的戰略困局——同樣的壓迫感，同樣在刀尖上行走的抉擇，只是舞台從香港街頭搬到了赤水河畔。

03 | 導演徐展雄：善於在宏大敘事中看見「人」

本片導演徐展雄，先前執導的《革命者》口碑不俗。在那部作品中，他就展現出一種區別於傳統主旋律的敘事自覺：不堆砌符號，不空喊口號，而是回到人物的情感邏輯與精神困境中去。

這項創作特質在《四渡》中得到了延續與升級。影片不僅展現戰略指揮層面的運籌帷幄，也把鏡頭對準前線戰士、普通人和年輕生命在戰火中的成長與覺醒。

有影評人在點映後評價：「徐展雄拍出了戰爭中的‘人味’。你能看到角色的猶豫、恐懼，也能看到他們在猶豫之後做出的選擇——這才是信念真正動人的地方。」

04 | 於適：飾演的不只是戰士，是那個時代年輕人的縮影

在群星陣容中，於適飾演的紅軍連長趙德發格外引人關注。這是一個原創角色，一位基層的年輕指揮官。他不是歷史書上的名字，不在戰略地圖前運籌帷幄，而是在砲火裡帶隊衝鋒、在河岸邊執行命令、在一次又一次生死突圍中問自己「為什麼而戰」的人。趙德發這個角色，某種程度上就是那個年代千千萬萬普通年輕人的縮影：有恐懼，有迷茫，但最終在行走和戰鬥中找到了方向。

有觀眾在首映後說：「於適的眼睛裡有火，也有水。他讓你看見，信念不是喊出來的，是一步一步走出來的。」對於北美年輕觀眾而言，這樣的角色設定無疑更具代入感——他不是被神化的英雄，而是一個「如果在那個年代，我可能也會成為的人」。

05 | 週深唱主題曲：用聲音，替沒能留下名字的人好好告別

電影主題曲由周深演唱，無疑是《四渡》在年輕族群中引發關注的另一個亮點。週深先前已為多部影視

作品貢獻過「開口跪」等級的演繹。 《大魚》的空靈、《人是_》的磅礴、《和光同塵》的溫柔……他的聲音有一種獨特的能力：讓宏大敘事變得可以觸摸，讓遙遠的故事變得有體溫。

在為歷史題材作品獻唱時，週深曾表達過這樣一個理念──「用聲音替那些沒能留下名字的人，好好說一次再見。」對於《四渡》這樣一部講述絕境突圍、無數普通士兵把生命留在赤水河畔的電影來說，這句話的重量不言而喻。

目前在B站、小紅書上，已經有網友開始自發性剪輯「用周深主題曲打開《四渡》」的二創影片。有評論寫道：「週深的嗓子一出來，歷史書上的字突然有了溫度。」正如一種普遍共鳴：年輕觀眾不抗拒主旋律，抗拒的是空洞的表達。而周深的歌聲，剛好提供了那個「具象化的情感入口」。

06 | 實景拍攝，用真實山河還原真實歷史

值得一提的是，《四渡》的一大亮點就是堅持真實質感。本片全程在貴州實景拍攝，涵蓋多個真實歷史相關地點。主創團隊重走四渡赤水歷史路線，用真實山河還原那段驚心動魄的突圍之路。這個選擇本身就值得尊重。在綠幕與特效可以解決一切的年代，帶著劇組走進真實的山川河谷，用腳丈量當年的行軍路線——這種「笨辦法」，恰恰是拍好戰爭片最紮實的方式。

加上現代電影產業的視聽升級，電影將軍事謀略、戰場壓迫感、人物情感與歷史厚度結合在一起，帶來更沉浸、更有衝擊力的觀影體驗。

07 | 預售逼近2000萬：值得關注的訊號

截至2026年6月下旬，《四渡》國內預售票房已逼近2,000萬人。

對於一部非續集、非IP改編的原創戰爭題材影片而言，這個數字含金量不低。更關鍵的是，點映場次釋出的口碑正在形成正向發酵：多個「看哭」「燃到起雞皮疙瘩」「不是主旋律說教，是實打實的戰場壓迫感」等觀眾回饋已陸續出圈。

這說明了一件事：認真拍的作品，觀眾是看得見的。

從赤水河畔到北美銀幕，《四渡》Crossing 帶來的不只是一場戰爭戲。它帶來的，是一群人在最艱難的時刻，如何一步一步走出絕境的故事。這個故事屬於歷史，也屬於每一個在困境中尋找方向的人。

📣 北美觀眾請注意｜2026 年 7月 10日 上映

作為紀念紅軍長徵勝利90週年的重要作品，《四渡》（Crossing）將歷史上的經典戰例拍成一場充滿懸念、壓迫感與人物張力的銀幕突圍。敬請期待，我們北美大銀幕見！