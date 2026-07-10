抹茶控即衝！大學區兩大抹茶新店神對決   

你自覺是I人，不擅交際，光想話題就壓力爆表？興趣每人不同，你和新認識的同學、同事可能暫時還沒發掘到彼此相近的興趣，但解飢、止喝是生存基本，交流美食資訊可說是最容易與新認識的人建立關係。大學區（University District）今年新增兩家主打抹茶的咖啡店，兩店各有特色抹茶口味，想與抹茶控新認識打開話閘子，率先分享抹茶新店訊息，甚至相約一起探店都是極好的點子。

早鳥茉莉抹茶

兩位華大亞裔畢業生於2023年夏天開始於西雅圖不同店家一隅即點即刷抹茶，並配搭特調起司奶蓋，像香芋、焙茶、薰衣草、黑芝麻等，很快便成功吸納一群忠實粉絲，這個抹茶快閃品牌名為Grean Matcha，他們的實體店已於大學區正式營運。儘管Grean Matcha是一家挺早關門的咖啡店——夏天營業時間為上午9時至下午2時，但是喜歡在咖啡店點一杯，邊喝邊工作的朋友不用急於離開，下午2時後客人仍然可以待在咖啡店，只是抹茶供應會換成由另一店家Elixir主理的甜點、雞尾酒。Grean Matcha特色抹茶口味包括茉莉抹茶、香蕉抹茶、草莓抹茶、期間限定鹽蜂蜜焙茶（可選配帶巧克力及特濃咖啡風味的濃香焙茶Uji或帶焦糖風味的淺焙焙茶Yame）。Grean Matcha不時與不同烘焙甜品店家合作，想要掌握最新合作快閃店時間表，記得追蹤店家社交媒體。

Instagram：drinkgrean

地址：4524 University Wy NE, Seattle, WA 98105

玉米奶抹茶

只有假日才有空跑大學區，卻又不是晨型人的朋友不用失望，你還可以試試喝另一家位於大學區的新抹茶咖啡店Mina’s Matcha——關門時間為下午5時，週四至週六更延至晚上7時（週一休息）。你是否還停留在甘甜抹茶只有亞洲人才懂得欣賞的刻板印象裡？其實抹茶早已打破種族、文化的隔閡，成功俘虜眾多非亞裔年輕人。Mina’s Matcha的非洲裔女店主Amina12年前愛上抹茶，曾以快閃店形式分享她的抹茶飲料，又於西雅圖南區農夫市集設攤，去年夏天Amina為實體咖啡店作開業前置準備，更親自走訪日本一趟搜尋上佳抹茶，最後她鎖定採用鹿兒島抹茶及靜岡抹茶。店家招牌抹茶口味有香蕉布丁抹茶，植物奶配搭更可選玉米奶（額外$1）。

Instagram：minasmatchacafe

地址：5200 Roosevelt Way NE Ste A, Seattle, WA 98105



文｜Yvette

圖｜Grean Matcha & Mina’s Matcha