華州南部洞穴     3小時直闖地下世界

前陣子編輯部介紹了兩個距離西雅圖車程較短的洞穴探險目的地——巨礫洞穴（Boulder Cave）及大四冰洞（Big Four Ice Caves），大家是否有興趣探索更多美美的洞穴世界？現在正值暑假，留學生和家有小孩的家庭可以有較充裕的時間驅車前往稍微遠一些些的洞穴之地，今期再為大家介紹三個約3至4小時車程的目的地，來一趟暑期週末2天1夜小旅行。

原住民洞穴遺址

位於小鎮蘭德爾（Randle）的雷瑟洞穴（Layser Cave）距離西雅圖市中心約 118 英里，車程約2小時40分鐘。雖然雷瑟洞穴面積不大（約2400平方英尺），但是雷瑟洞穴步道僅 0.25 英里，從停車場步行即可輕鬆直達洞穴。雷瑟洞穴是華盛頓州西部重要的考古遺址之一，曾出土多種古印第安人過去使用的石器（如狩獵投矛器、捕獸器、刮削工具）、貿易貝殼及動物遺骨，指出古人類曾於洞內屠宰動物、利用動物皮毛製成衣物等，承載著數千年的古印第安人的春夏狩獵臨時居所歷史。

網址：www.fs.usda.gov/r06/giffordpinchot/recreation/interpretive-site-layser-cave



大型雙層洞穴

你可能曾到訪著名的聖海倫火山（Mount St. Helens）西側欣賞壯麗的火山景色和美麗的湖泊景致，而聖海倫火山南側還有一個北美第三長熔岩管洞穴——猿猴洞（Ape Cave），同樣非常值得造訪。猿猴洞距離西雅圖市中心約181英里，車程約3小時。 猿猴洞全長2.5英里，分別含有上下兩層洞穴。下層洞穴寬闊、地勢平緩，適合不同年齡人士輕鬆走一趟（來回約1.5英里），洞內長年氣溫維持在華氏 42 度（約攝氏 5.6 度），且完全沒有人工光源，一片漆黑，建議準備厚外套及兩套照明系統。喜歡冒險挑戰的朋友還可以走上層洞穴，這裡遊客必須攀爬、跨越多個岩石堆及一座8英尺高的岩牆。訪客必須提前線上預約，不設現場售票，該區域手機訊號有限。如果旅程時間許可，大家不妨一同前往僅3分鐘車程之距的雙林步道（Trail of Two Forests），全長 0.5 英里，木棧道風景同樣宜人。

網址：www.recreation.gov/timed-entry/10086990

夏日冰洞奇觀

古勒冰洞（Guler Ice Cave）位處鱒魚湖（Trout Lake），距離西雅圖市中心約 173 英里，車程約 4小時10分鐘。古勒冰洞內部長年只有華氏 32 度（攝氏 0 度）左右，因此不論盛夏氣溫多高，參觀人士僅記準備厚外套。冰洞長約650英尺，即使是夏天洞內地面及洞頂仍然可以看見不同形態的冰柱，地面覆蓋堅硬冰層，強烈建議準備輕便型雪地防滑鞋套（Ice Cleat/Microspike）——直接套上球鞋或登山鞋即可安全地在冰面上行走。洞內不設人工光源，記得配備頭燈及手電洞。

網址：www.fs.usda.gov/r06/giffordpinchot/recreation/site-ice-cave-picnic-area

文｜Yvette

圖｜Recreation.gov